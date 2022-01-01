إعلامي: إيغالو نجم الشباب لن ينضم لقائمة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي في قناة ”SBC“ خالد الشنيف أن النيجيري أوديون إيغالو، نجم نادي الشباب السعودي، لن ينضم لقائمة المنتخب النيجيري في بطولة أمم أفريقيا، التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.

وكان أوجوستين إيغوافون مدرب منتخب نيجيريا أعلن مؤخرا قائمة منتخب بلاده المبدئية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تنطلق يوم 9 يناير في الكاميرون، وجاء بها اسم إيغالو.

وقال خالد الشنيف عبر برنامجه ”ملعب SBC“، يوم السبت: ”حسب مصدر خاص من الإدارة الشبابية.. إيغالو لن يذهب إلى كأس أمم أفريقيا“.

وأضاف: ”السبب في عدم ذهاب اللاعب أن إدارة الشباب قالت إنهم لم يتسلموا أي خطاب من الاتحاد النيجيري لطلب اللاعب، نظاما الخطاب لازم يصل قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، وهو ما لم يحدث، لذلك بشرى سارة للجماهير الشبابية، فإيغالوا باق مع الفريق وسيواجه أبها، بسبب تأخر الاتحاد النيجري في إرسال الدعوة لمشاركة اللاعب في البطولة“.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجانب مصر وغينيا بيساو والسودان. وتخوض مباراتها الأولى أمام مصر في جاروا يوم 11 يناير.

وكانت نيجيريا قد تلقت أيضا ضربة مزدوجة لخط الهجوم في كأس أمم أفريقيا، بعد استبعاد الثنائي الهجومي الخطير إيمانويل دينيس وفيكتور أوسيمن من التشكيلة المسافرة إلى الكاميرون.

كما خرج المدافعان ليون بالوغن وعبدالله شيهو من التشكيلة للإصابة، مع إعلان الاتحاد النيجيري للعبة تشكيلة من 28 لاعبا، يوم الجمعة.

ولم يترك واتفورد لاعبه دينيس؛ لأن الاتحاد النيجيري لم يطلبه للبطولة في الوقت المحدد.

وسيغيب أوسيمن لإصابته بكورونا، وكان مهاجم نابولي أصيب بكسور في الوجه بعد اصطدام بالرأس مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان في 21 نوفمبر، واحتاج إلى وضع شرائح من التيتانيوم ومسامير لتثبيت الفك ومحجر العين.

ويقدم إيغالو مستوى مميزا مع فريقه الشباب في الدوري السعودي، حيث قاده، يوم السبت، للفوز على الأهلي بنتيجة (4-3).

وتقدم الشباب بثنائية في غضون ثلاث دقائق عبر محمد مجرشي بالخطأ في مرماه، وإيفر بانيغا في أول 18 دقيقة.

لكن الأهلي أدرك التعادل بهدفي هيثم عسيري وركلة جزاء من إزجان أليوسكي في الدقيقتين 39 و44.

وأكمل عبد الرحمن غريب انتفاضة الأهلي ومنحه التقدم 3-2، بعد سبع دقائق من الشوط الثاني.

وأدرك هتان باهبري التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71، وبعد دقيقتين حسم النيجيري أوديون إيغالو فوز الشباب.

ورفع الشباب رصيده إلى 31 نقطة من 15 مباراة، مقابل 32 نقطة للاتحاد الذي يملك مباراة مؤجلة.