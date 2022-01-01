ترتيب الدوري السعودي.. النصر يصعق الفتح ويرتقي إلى المركز الثالث

اقتنص نادي النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، ضد مضيفه الذي يغيب عنه قرابة ثلثي الفريق، بسبب إصابات كورونا.

وسجل هدف النصر الوحيد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

واستغل تاليسكا عرضية رائعة من الجهة اليمنى ليقابلها مباشرة في شباك الفتح.

هدددددف!⚽️

د75' الهدف الأول لـ #النصر عن طريق تاليسكا .

الفتح 0 × 1 النصر#الفتح_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/ALRunTDVff — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

وبهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 26 في جدول ترتيب الدوري السعودي ليرتقي للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الـ11.

وكان النصر يبحث عن فوز غائب منذ أكثر من عامين أمام الفتح، حيث فشل بتحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين (تعادل 2 وخسر 1).

وكان آخر فوز للنصر على الملعب ذاته، ضمن الجولة الثانية من موسم 2019/2020، بهدف فراس البريكان، الذي سيلعب، اليوم، ضد فريقه السابق.

ولم يستطع النصر تحقيق الانتصار، الموسم الماضي، إذ خسر في افتتاحية الدوري بهدفين مقابل هدف على ملعب الملز بالرياض، قبل أن يتعادل في الوقت القاتل بهدف المغربي عبدالرازق حمدالله في الدور الثاني.

واستند النصر على سجل تاريخي مميز بدوري المحترفين خلال 24 مباراة بين الفريقين.

وحقق النصر الفوز في 14 مباراة مقابل 3 انتصارات للفتح، وحضر التعادل في 8 مواجهات.. وسجل العالمي 44 هدفًا مقابل 22 للاعبي الفتح.

التعاون يهزم ضمك

وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي لفانور هنريكي هدفين ليقود التعاون المتعثر للفوز 3-صفر على ضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح هنريكي الأهداف بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من سعد بالعبيد في الدقيقة 18.

وأضاف اللاعب البرازيلي هدفه الثاني من مدى قريب بعد ركلة ركنية في الدقيقة 65.

واختتم الأرجنتيني أليخاندرو روميرو الأهداف بشكل رائع قبل 8 دقائق من النهاية بعدما تبادل تمرير الكرة عدة مرات مع البديل سميحان النابت.

ورفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة من 15 مباراة، لكنه ما زال في منطقة الهبوط، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع الفيصلي الذي خسر أمام الهلال، أمس الجمعة، ويملك مباراة مؤجلة.

وواصل ضمك نزيف النقاط، حيث حصد نقطتين فقط في آخر 3 مباريات ليبقى في المركز الثالث، وله 26 نقطة من 15 مباراة متأخرًا بست نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 14 مباراة.

وأحرز رينيه سانتوس هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62 ليمنح أبها الفوز 1-صفر على ضيفه الرائد.

ورفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع متأخرًا بثلاث نقاط عن الرائد سابع الترتيب.