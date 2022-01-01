رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يصعق الفتح ويرتقي إلى المركز الثالث
تاريخ النشر: 01 يناير 2022 16:39 GMT
تاريخ التحديث: 01 يناير 2022 17:10 GMT

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يصعق الفتح ويرتقي إلى المركز الثالث

اقتنص نادي النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء،

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص نادي النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، ضد مضيفه الذي يغيب عنه قرابة ثلثي الفريق، بسبب إصابات كورونا.

وسجل هدف النصر الوحيد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الدقيقة  75 من الشوط الثاني.

واستغل تاليسكا عرضية رائعة من الجهة اليمنى ليقابلها مباشرة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 26 في جدول ترتيب الدوري السعودي ليرتقي للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الـ11.

وكان النصر يبحث عن فوز غائب منذ أكثر من عامين أمام الفتح، حيث فشل بتحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين (تعادل 2 وخسر 1).

وكان آخر فوز للنصر على الملعب ذاته، ضمن الجولة الثانية من موسم 2019/2020، بهدف فراس البريكان، الذي سيلعب، اليوم، ضد فريقه السابق.

ولم يستطع النصر تحقيق الانتصار، الموسم الماضي، إذ خسر في افتتاحية الدوري بهدفين مقابل هدف على ملعب الملز بالرياض، قبل أن يتعادل في الوقت القاتل بهدف المغربي عبدالرازق حمدالله في الدور الثاني.

واستند النصر على سجل تاريخي مميز بدوري المحترفين خلال 24 مباراة بين الفريقين.

وحقق النصر الفوز في 14 مباراة مقابل 3 انتصارات للفتح، وحضر التعادل في 8 مواجهات.. وسجل العالمي 44 هدفًا مقابل 22 للاعبي الفتح.

2022-01-Screenshot-2022-01-01-183903

التعاون يهزم ضمك

وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي لفانور هنريكي هدفين ليقود التعاون المتعثر للفوز 3-صفر على ضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح هنريكي الأهداف بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من سعد بالعبيد في الدقيقة 18.

وأضاف اللاعب البرازيلي هدفه الثاني من مدى قريب بعد ركلة ركنية في الدقيقة 65.

واختتم الأرجنتيني أليخاندرو روميرو الأهداف بشكل رائع قبل 8 دقائق من النهاية بعدما تبادل تمرير الكرة عدة مرات مع البديل سميحان النابت.

ورفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة من 15 مباراة، لكنه ما زال في منطقة الهبوط، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع الفيصلي الذي خسر أمام الهلال، أمس الجمعة، ويملك مباراة مؤجلة.

وواصل ضمك نزيف النقاط، حيث حصد نقطتين فقط في آخر 3 مباريات ليبقى في المركز الثالث، وله 26 نقطة من 15 مباراة متأخرًا بست نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 14 مباراة.

وأحرز رينيه سانتوس هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62 ليمنح أبها الفوز 1-صفر على ضيفه الرائد.

ورفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع متأخرًا بثلاث نقاط عن الرائد سابع الترتيب.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play