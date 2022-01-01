الشيخ صالح بن عواد المغامسي يشيد بعبدالرزاق حمدالله بعد لقائهما اليوم (فيديو)

التقى عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي الحالي والنصر السابق، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، في منزل الأخير بالمدينة المنورة.

ونشر عبدالرحمن سالم، المنسق الإعلامي للشيخ صالح بن عواد المغامسي، صورًا وفيديو للثنائي عبر حسابه على تويتر.

وأشار المنسق الإعلامي إلى أن ”الشيخ صالح ألقى كلمة قيّمة قبيل اللقاء بهذه المناسبة“.

وقال الشيخ صالح بن عواد المغامسي في كلمته: ”نرحب بصديقنا الرياضي عبدالرزاق حمدالله، وهو كرياضي أعرف به مني، وأنا لست في الرياضة من شيء لا مشجعًا أو متابعًا ولا مشاهدًا، وإن كنت أُجلّي وأحترم فضل الرياضيين جميعًا فهذا حق لهم فهم جزء من هذا المجتمع المبارك“.

وأضاف: ”ولكنني أعرف اللاعب عبدالرزاق حمدالله فهو له مروءة وديانة، وله في باب الإنفاق والخير فضل كبير وباب واسع، بعضه أنا قائم عليه وهذا اللقاء للاعب الكبير ويأتي إلينا بين الحين والآخر لا يتركنا من زيارة، فحياكم الله جميعًا بلا استثناء“.

بصفتي المنسق الاعلامي

للشيخ صالح بن عواد المغامسي حضرت اليوم السبت الموافق ٢٨ جمادى الاولى ١٤٤٣ زيادة الكابتن عبدالرزاق حمدالله لمنزل الشيخ صالح المغامسي في المدينة .

وقد ألقى الشيخ صالح كلمة قيّمة قبيل اللقاء بهذه المناسبة.

وإليكم فيديو وصور من هذا اللقاء . pic.twitter.com/jCsz3DY5Bd — عبد الرحمن سالم (@Abdurahman_Salm) January 1, 2022

وكان نادي النصر قد فاجأ الجميع، في الـ23 من نوفمبر الماضي، بفسخ عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وبعدها بأسابيع قليلة أعلن نادي الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي ضمه في صفقة انتقال حر.

والنصر لم يكشف رسميًا أسباب فسخ عقد اللاعب، لكن العديد من المصادر أشارت إلى أنها تتعلق بالسلوك والانضباط، لذا يطلب النصر الحصول على 20 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في العقد.

وحمدالله أمضى في النصر 3 مواسم ونصف الموسم، وحقق نجاحًا كبيرًا في أول موسمين وحاز خلالهما لقب هداف الدوري السعودي، لكنه تراجع بقوة في الموسم الثالث لأسباب عديدة أبرزها الإصابات، وإصابته بفيروس كورونا، ومشاكله المتعددة خارج الملعب.

من جانبها، تمسكت إدارة نادي النصر بموقفها تجاه النجم المغربي، بتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للأسباب القانونية المشروعة التي ذكرتها عبر بيانها الرسمي.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“، عن مصدر وصفته بأنه خاص قوله إن ”إدارة النادي العاصمي رفضت الوساطات كافة التي حدثت بين الطرفين لإنهاء الخلاف الموجود“، موضحة“ أنها أعطت اللاعب أكثر من فرصة لدفع الشرط الجزائي البالغ نحو 20 مليون يورو، إلا أنه لم يستجب“.

وأضاف المصدر:“ أن النصراويين سيسلكون الطريق القانوني عبر المحامي الدولي الذي تعاقدوا معه في هذه القضية“، من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن إدارة مسلي آل معمر أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة نادي الاتحاد بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية.

وطالب النصر حمدالله بدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول النادي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بإدراج اسم حمدالله في كشوفاته بداية من يناير على الرغم من كونه لاعًبا حرًا، ووقتها سيتم التأكد من الموقف القانوني من قبل اتحاد الكرة السعودي.

وكان أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أعلن مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في موقعة الفيحاء المُقبلة.

وقال الحائلي في تصريحات صحفية عقب مواجهة الباطن الماضية: ”حمدالله سيشارك في مباراة الفيحاء المُقبلة، حيث سيتم في قائمة الفريق الشتوية“.

والاتحاد انتصر على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة عشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.