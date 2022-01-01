محمد العمري لاعب الفيصلي: حدثت أشياء داخل الملعب عدلت كفة الهلال أكثر (فيديو)

أثار محمد العمري لاعب نادي الفيصلي الجدل بتصريحات مثيرة بعد خسارة فريقه أمام الهلال، أمس الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال محمد العمري في تصريحات عقب المباراة: ”بكل أمانة في جزئيات ما أحب أتكلم فيها، الناس تتكلم فيها، واضحة أمام الناس، جزئيات داخل الملعب عدلت كفة الهلال أكثر، كانت لنا فرصة نسبق الهلال عدديا“.

لاعب #الفيصلي محمد العمري يفجرها الحكم ماجد الشمراني سلب منا المباراه ضد #الهلال pic.twitter.com/2YZgxwk7yd — كل الرياضة⚽️ (@All_sports0) December 31, 2021

وبسؤاله إن كان يقصد التحكيم؟ أجاب العمري: ”الناس هي من تقرر، اليوم سلبت منا المباراة بسبب جزئيات بسيطة حصلت في المباراة لا أقدر أتكلم فيها“.

وأوضح: ”خسرنا رغم أن مستوانا على أعلى مستوى كمجموعة في آخر 4 مباريات، نقدم كرة قدم كويسة ندافع ونهاجم كويس، سجلنا هدفين على الهلال، وراضون كل الرضى من الناحية الفنية“.

وكان الهلال قد حقق فوزا ثمينا بنتيجة 3/2 على الفيصلي، أمس الجمعة، في الدوري السعودي.

وكان الهلال متأخرًا 0/2 قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني، ليفوز على الفيصلي.

وسجل المدافع البرازيلي رافائيل سيلفا هدفا للفيصلي بعد 6 دقائق، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني عزز الفرنسي رومان آمالفينتو تقدم الفيصلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز النتيجة في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 59، بتسديدة على يمين أحمد الكسار حارس الفيصلي.

ونجح بافتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من موسى ماريغا.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، في حين يملك الفيصلي 15 نقطة في المركز الـ12.

ويتجدد اللقاء بين الهلال والفيصلي، يوم الخميس 6 يناير، في مباراة كأس السوبر السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والفيصلي في مختلف المسابقات، فاز الهلال في 6 مرات، وسابعة بركلات الترجيح، في حين تعادلا في ثلاث مناسبات، ولم يحقق الفيصلي الفوز على الهلال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن الحكم الهولندي داني ماكيلي سيدير مباراة نادي الهلال مع منافسه الفيصلي في كأس السوبر السعودي.