التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي

يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد ضيفه الشباب بالجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في أحد لقاءات الكلاسيكو بالكرة السعودية.

وتقام اليوم السبت 3 مواجهات أخرى تجمع بين التعاون وضيفه ضمك كما يلعب أبها ضد الرائد ويخرج النصر لمواجهة الفتح.

⚽️ #الشباب الأقوى هجوماً في عام 2021م بـ 76 هدفاً أمتعونا تحت هذه التغريدة بالهدف الأجمل 😍⬇️ pic.twitter.com/rwCs2iuQ4q — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) December 31, 2021

وانطلقت الجولة أمس الجمعة بفوز مثير للاتحاد على الباطن بنتيجة 3/2 كما تغلب الهلال على مضيفه الفيصلي بنفس النتيجة وفاز الطائي على الحزم في عقر داره بنتيجة 1/0 كما تعادل الاتفاق مع الفيحاء بنتيجة 1/1.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 داخل السعودية بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي صاحب الضيافة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.

وحقق الأهلي 3 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى 5 هزائم، وسجل الأهلي 15 هدفا وتلقى 17 هدفا.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 28 نقطة في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة الذي ضمن لقب بطل الشتاء.

وحقق الشباب 8 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى خسارتين، وسجل الشباب 26 هدفا وتلقى 12 هدفا.

ويتصدر النيجيري أوديون إيغالو ترتيب هدافي الشباب والدوري السعودي برصيد 10 أهداف بينما يعد هداف الأهلي في بطولة الدوري المقدوني إزجان أليوسكي برصيد 3 أهداف.

وفاز الشباب في آخر لقاء جمعه بالأهلي بنتيجة 3/0 يوم 22 فبراير الماضي، أما الأهلي فلم يتغلب على الشباب في آخر 4 لقاءات.

ولم يفز الأهلي على ضيفه الشباب في آخر 3 زيارات لفريق الليوث إلى ملعب الجوهرة المشعة.

⚽️ "ليوثنا" ينهون تحضيراتهم لمواجهة الغد

💡 حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان

🛫 المغادرة إلى "جدة" pic.twitter.com/FrN5NRhWHj — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) December 31, 2021

هاسي.. والفرصة الأخيرة

تحيط الشكوك بمستقبل المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي وهو ما يجعل مواجهة الشباب بمثابة الفرصة الأخيرة لمدرب الراقي.

وبدأت الأحاديث في الإعلام السعودي حول ضعف قدرات هاسي، وهو ما أكده عبده عطيف لاعب الشباب والنصر السابق الذي أشار إلى أن هاسي لا يملك الأدوات للنجاح مع الأهلي، كما أن حسن الراهب لاعب الشباب السابق توقع رحيل المدرب التشيكي حال خسارته.

وواجه هاسي الشباب 6 مرات من قبل وحقق الفوز مرتين مقابل هزيمة واحدة وتعادل في 3 مواجهات.

ويفتقد الأهلي جهود حمدي النقاز وعمر السومة والحسن نداو وفيليب برادريتش بجانب المهاجم محمد مجرشي ومعتز هوساوي.

ويلجأ هاسي لتشكيلة شبه اضطرارية تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه رباعي خط الدفاع إزجان أليوسكي وعبدالباسط هندي ومحمد عبده خبراني ودانكلير بيريرا.

ويقود خط الوسط علي الأسمري وبجواره نوح الموسى وأمامهما محمد المجحد، مع ثلاثي الهجوم عبد الرحمن غريب وحسين المقهوي وهيثم عسيري.

🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

🏟 استاد الأمير عبدالله الفيصل- جدة

🕠 7:50 pm

⚽️ الجولة 15#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/mwgMJocRZS — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 31, 2021

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأهلي لديه مشاكل فنية بالجملة هذا الموسم، ومباراة الشباب ستكون فرصة أخيرة بالفعل للمدرب خاصة أن أول مواجهة للفريق ستكون بعد 10 أيام وبالتالي سيكون أمام الإدارة خيار التعاقد مع مدرب جديد.

وأشار إلى أن غياب السومة تحديدا سيؤثر على الفريق الأهلاوي موضحا أن عبدالرحمن غريب والمقهوي أبرز أسلحة الأهلي في هذه المواجهة.

شاموسكا.. وأحلام المنافسة

يبحث الشباب بقيادة مدربه البرازيلي بيريكليس شاموسكا عن أحلام المنافسة على الصدارة مع الاتحاد وإنهاء الدور الأول بفارق نقطة واحدة.

ويغيب عن صفوف الشباب لاعبه تركي العمار للإصابة بفيروس كورونا وكارلوس جونيور وسيبا.

وسبق أن واجه شاموسكا الأهلي 4 مرات فاز مرتين وخسر مثلهما كما واجه هاسي 6 مرات وفاز 3 مرات وخسر مثلها.

ويعتمد الشباب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فواز القرني، وأمامه رباعي خط الدفاع فواز الصقور وإيجور ليشنوفسكي وأحمد شراحيلي ومتعب الحربي.

✔️ أثبتت الفحوصات سلامة كافة لاعبي وطاقم الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة بفايروس كورونا ولله الحمد #الشباب pic.twitter.com/49a39MoD52 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) December 31, 2021

ويقود خط الوسط باولينهو بجانب ألفريد ندياي وعبدالله الجوعي، مع ثلاثي الهجوم هتان باهبري وأوديون إيغالو وإيفر بانيغا.

وأكد مختار مختار أن الشباب مستقر تكتيكيا وفنيا ولديه أسلحة مميزة خاصة إيغالو وبانيغا وباهبري موضحا أن كفة الشباب أرجح للفوز بالمباراة.

وأشار إلى أن الشباب سيحاول التركيز على صناعة المحاولات لإيغالو والاعتماد على تحركاته الخطيرة مع سرعات باهبري وتمريرات بانيغا.