التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي

يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد ضيفه الشباب بالجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في أحد لقاءات الكلاسيكو بالكرة السعودية.

وتقام اليوم السبت 3 مواجهات أخرى تجمع بين التعاون وضيفه ضمك كما يلعب أبها ضد الرائد ويخرج النصر لمواجهة الفتح.

وانطلقت الجولة أمس الجمعة بفوز مثير للاتحاد على الباطن بنتيجة 3/2 كما تغلب الهلال على مضيفه الفيصلي بنفس النتيجة وفاز الطائي على الحزم في عقر داره بنتيجة 1/0 كما تعادل الاتفاق مع الفيحاء بنتيجة 1/1.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 داخل السعودية بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي صاحب الضيافة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.

!We Are Back

!We Are Readyhttps://t.co/7HitK6vRQ4#الأهلي_الشباب 💚⚽️ pic.twitter.com/SVMFu8BljN

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 31, 2021