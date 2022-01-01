وليد الفراج يحمل قميص عبدالرزاق حمدالله في استوديو "أكشن مع وليد" (فيديو)

حمل الإعلامي السعودي وليد الفراج قميص المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد في استوديو ”أكشن مع وليد“.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله الشهر الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعام ونصف العام، مستغلا إعلان نادي النصر فسخ عقد النجم المغربي من طرف واحد.

رقم 9️⃣9️⃣ وليد الفراج يحمل قميص عبدالرزاق حمدالله 🐅 في ستوديو #اكشن_مع_وليد . pic.twitter.com/qE9j7UyZfb — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وبحسب وليد الفراج عبر موقع ”أكشن مع وليد“ فإن شخصا أهداه قميص نادي الاتحاد وعليه اسم عبدالرزاق حمدالله الذي سيرتدي القميص رقم 99 مع نادي الاتحاد، وقال إن الاتحاد ”جوه مغربي ويحبون الناس الحامية“.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية قد قالت إنه سيتم تسجيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في كشوفات نادي الاتحاد حتى وهو مقيد في كشوفات نادي النصر، الذي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد.

كما لفتت الصحيفة إلى أن حمدالله رفض طلب فسخ العقد من طرف إدارة النصر في نوفمبر الماضي، وأكد رغبته في استكمال عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت إن إدارة النصر تتمسك بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله في ”الفيفا“ لأسباب قانونية مشروعة.

وانتقل عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، لنادي النصر في صفقة انتقال حر، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية: أولمبيك آسفي في المغرب، أليسوندز النرويجي، كوانززهو آر أف الصيني، الجيش والريان في قطر.

يشار إلى أن نادي الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

مدرب نادي الاتحاد يطالب المعد البدني بوضع برنامج خاص لعبدالرزاق حمدالله https://t.co/YyuWAd8ggr pic.twitter.com/quN6OGLtM1 — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

وتغلب الاتحاد 3/2 على الباطن، يوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وتقدم ماوريسيو أنتونيو للباطن في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ماوريسيو أنتونيو لاعب الباطن للاتحاد، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وقدم محمد ناجي أبو عايد لاعب الباطن خدمة جديدة للاتحاد بعدما سجل هدفًا في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة الـ 72 ليتقدم الاتحاد 2/1.

لكن محمد رايحي نجح بتسجيل هدف التعادل للباطن بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 83.

وسجل هارون كمارا هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة الـ 90+3.

وحقق الاتحاد الفوز للمرة العاشرة، مقابل الخسارة مرتين، في حين تعادل مرتين، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، متقدمًا بـ4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وخسر الباطن للمرة السابعة، وتعادل 5 مرات، وحقق الفوز 3 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز الـ14.