مسلي آل معمر قبل مباراة النصر والفتح: علينا الاستعداد لمواجهة الخصوم وأخطاء الحكام

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي الجدل بعد قوله إن فريقه الأول لكرة القدم عليه أن يستعد لمواجهة الخصوم والحكام، وذلك قبل ساعات من مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.

وقال آل معمر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن أخطاء الحكام واردة، لكن تساءل في الوقت ذاته عن سبب عدم استفادة جميع الأندية منها، ولذلك يتعين عليهم الاستعداد لهزيمة المنافسين والحكام.

وكتب آل معمر قائلا: ”أخطاء الحكام واردة ولن تنتهي، لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع ويتضرر منها الجميع أيضا“.

وأضاف آل معمر: ”كاميرات النقل والـ VAR عليها ألف علامة استفهام، ولا تليق بالدوري السعودي، وليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم.. دعواتكم“.

أخطاء الحكام واردة ولن تنتهِ .. لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع ويتضرر منها الجميع ايضا؟ كاميرات النقل وال VARعليها الف علامة استفهام ولا تليق بالدوري السعودي. ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم. دعواتكم! — مسلي آل معمر (@musalli9) December 31, 2021

ويلعب النصر غدًا السبت أمام الفتح في ختام منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويملك النصر 23 نقطة من 14 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 13 مباراة، في حين يملك الفتح 16 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن.

وخلال 13 مباراة للفتح في الدوري السعودي الموسم الحالي، حقق الفريق الفوز 4 مرات، وتعادل 4 مرات، في حين خسر 5 مرات.

وأعلن نادي الفتح السعودي، صباح اليوم الجمعة، عن تعرض 21 فرداً في النادي، ما بين لاعبين وإداريين، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن 14 لاعباً بصفوف الفريق، بالإضافة إلى سبعة إداريين، تعرضوا للإصابة بكورونا.

وأضاف أن اللاعبين المصابين هم: ماكسيم كوفال، مراد باتنا، سفيان بن دبكة، نواف بوشل، جوستاف ويكايم، عمار الدحيم، زياد الجري، عبدالله اليوسف، ماجد كنبه، عثمان العثمان، منذر النخلي، وليد العنزي، خالد كمال، ونواف القرني.

كما كشف النادي عن وجود حالات إصابة بكورونا بين أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري، وهم: بالتا (مساعد مدرب)، بيير (اخصائي)، واصف (مترجم)، منذر الجاسم (مصور فني)، فيرجيل (طبيب)، فرانسوا (طبيب)، وناقيش (عامل).

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبي نادي الفتح وجود (٢١) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى (٢٧) مصاباً. تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل#تخصصنا_الانسان #مستشفى_الموسى_التخصصي https://t.co/gtAjpPPTvK pic.twitter.com/Sn44vXgict — مستشفى الموسى التخصصي (@almoosahospital) December 31, 2021

وبهذا يرتفع عدد المصابين بكورونا في الفتح إلى أكثر من 27، حيث سبق الإعلان عن ست حالات لكل من مروان سعدان وقاسم لاجامي وتوفيق بوحيمد وحسن الحبيب وصالح النشمي وايفان سانتيني.

ويعاني الفتح من غياب اللاعب فهد الحربي بسبب إصابة خلع في الكتف، والتي تعرض لها في مواجهة الهلال الماضية، بينما يغيب قائد الفريق محمد الفهيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن هذه الفحوصات جاءت تماشيًا مع تعليمات وزارة الرياضة بإجراء الفحوصات قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث تنتظر الفتح مواجهة مهمة أمام النصر غداً السبت، ضمن المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.