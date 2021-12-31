كاد أن يمزق قميصه.. احتفال مثير من أحمد حجازي بعد فوز الاتحاد على الباطن (فيديو)

كاد اللاعب المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي أن يمزق قميصه، بعد أن ساهم في قيادة فريقه للفوز على الباطن، والانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي ليتوج ”الآتي“ بطلا للشتاء.

وأحرز هارون كمارا هدفا ليقود الاتحاد لفوز مثير 3-2 على مضيفه الباطن، حيث تابع كمارا ضربة رأس من المدافع المصري أحمد حجازي ارتدت من يد حارس الباطن مارتن كامبانيا ليضعها كمارا في المرمى بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتفل حجازي بشكل جنوني بعد تسجيل هدف الفوز، حيث التقطت كميرا المباراة المدافع المصري وهو يحتفل بحماس منقطع النظير، حتى كاد أن يمزق قميصه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي تغريدة تتضمن فيديو لاحتفال حجازي المثير عقب المباراة وعلق قائلا: ”روح الاتحاد“.

🖤👈 روح الاتـــحــــاد 👉💛 pic.twitter.com/Cd7PAloO9l — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 31, 2021

وتقدم الباطن بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس من ماوريسيو أنطونيو إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، وبعدها بثلاث دقائق أدرك عبدالعزيز البيشي التعادل للضيوف بعد متابعة تمريرة عرضية.

وجعل محمد ناجي مدافع الباطن النتيجة 2-1 للاتحاد عندما سجل بالخطأ في مرماه إثر ضربة رأس من برونو هنريكي ارتطمت في صدر ناجي قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 72.

وأدرك الباطن التعادل عبر تسديدة هائلة لمحمد رايحي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وعزز الاتحاد صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة من 14 مباراة ليضمن تتويجه بطلا للشتاء بعدما وسع الفارق مع الشباب ملاحقه المباشر إلى أربع نقاط.

وفي المقابل تجمد رصيد الباطن عند 14 نقطة من 15 مباراة في المركز 14.

ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يهزم الباطن ويبتعد في الصدارة (فيديو) https://t.co/2akOZDruqc pic.twitter.com/m0PTQBapIo — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

في مباراة أخرى أحرز نوليدج موسونا مهاجم الطائي القادم من زيمبابوي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه لفوز ثمين 1-صفر على مضيفه الحزم.

وتوغل موسونا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليجد نفسه في وضع انفراد ويسدد في المرمى من مدى قريب.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي للطائي ليتقدم للمركز الثامن برصيد 19 نقطة من 15 مباراة مقابل 11 نقطة للحزم متذيل الترتيب