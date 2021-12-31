ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يهزم الباطن ويبتعد في الصدارة (فيديو)

ابتعد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه 3/2 على الباطن اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وتقدم ماوريسيو أنتونيو للباطن في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ماوريسيو أنتونيو لاعب الباطن للاتحاد، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وقدم محمد ناجي أبو عايد لاعب الباطن خدمة جديدة للاتحاد بعدما سجل هدفا في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 72 ليتقدم الاتحاد 2/1.

لكن محمد رايحي نجح في تسجيل هدف التعادل للباطن في الدقيقة بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وسجل هارون كمارا هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 90+3.

وحقق الاتحاد الفوز للمرة العاشرة، مقابل الخسارة مرتين، في حين تعادل مرتين، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، متقدما بـ4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وخسر الباطن للمرة السابعة، وتعادل 5 مرات، وحقق الفوز 3 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز الـ14.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيحاء والرائد والفيصلي في المباريات المقبلة، في حين من المقرر أن يلعب الباطن مع الاتفاق وأبها والهلال.

وفي وقت لاحق يلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال مع الفيصلي في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وغدا السبت تستكمل مباريات الجولة الـ15 عندما يلعب التعاون مع ضمك، وأبها مع الرائد، ويواجه الفتح منافسه النصر، في حين يلعب الأهلي مع الشباب.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:





