27 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفتح قبل مواجهة النصر

ارتفع عدد الإصابات في نادي الفتح إلى 27 إصابة قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وقال مستشفى الموسى التخصصي في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح وجود (21) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى (27) مصابا.

لكن حتى الآن لا يوجد خيار لتأجيل مباراة النصر أمام الفتح لكثرة الإصابات في صفوف الأخير،، حيث أنه في حال عدم قدرة أي فريق على توفير الحد الأدنى من اللاعبين بسبب كورونا فإنه يعتبر:

أ. خسارا بنتيجة 0/3 في المباريات التي تقام بنظام الدوري دون المنع مع إكمال ما تبقى من المسابقة.

ب. يعتبر الفريق خاسرا بنتيجة 0/3 في المباريات التي تقام بنظام خروج المغلوب ويعتبر منسحبا من المسابقات دون أي عقوبات أخرى.

وبحسب قوانين الاتحاد السعودي فإنه خلال فترة الجائحة لا يسمح بلعب أي مبارا ما لم تحتوي قائمة بداية المباراة لكل واحد من الفريقين المتنافسين على حد أدنى من اللاعبين الحاضرين كالتالي:

أ. عدد (13) لاعبين بما فيهم حارس مرمى واحد في بطولات دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية.

ب. عدد (7) لاعبين بما فيهم حارس مرمى واحد في بطولات الدرجة الثالثة والرابعة والفئات السنية.

يشار إلى أن الفتح تغلب 3/2 على الهلال في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر 23 نقطة من 14 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 13 مباراة، في حين يملك الفتح 16 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن.

وخلال 13 مباراة للفتح في الدوري السعودي الموسم الحالي حقق الفريق الفوز 4 مرات، وتعادل 4 مرات، في حين خسر 5 مرات.

رفض طلب الفتح

وقبل مباراة الهلال والفتح في الجولة الـ14 قالت صحيفة ”الرياضية“ إن الفتح طلب تأجيل مباراته مع الهلال، بسبب إصابات كورونا بين لاعبيه، لكن تم رفض طلبه.

وكان وقتها قد أعلن الفتح عن ارتفاع عدد الإصابات بالفريق إلى 6 حالات.