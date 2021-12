نادي النصر السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع الحارس ألكساندروس باشكالكيس من باوك سالونيك

قالت وسائل إعلام يونانية إن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع الحارس ألكساندروس باشكالكيس لاعب باوك سالونيك.

وينتهي عقد باشكالكيس مع باوك سالونيك في يونيو 2022 ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد بداية من 1 يناير 2022 دون موافقة ناديه.

ووفقا لموقع ”pagenews“ فإن ألكساندروس باشكالكيس لديه عدة عروض إحداها من السعودية وبالتحديد من نادي النصر السعودي.

وأضاف الموقع أن العرض الذي قدمه النصر مرضٍ تمامًا من الناحية المالية، ومع ذلك، فإن الحارس باشكالكيس لديه تحفظات، من ناحية أخرى فإن إدارة باوك سالونيك بالكاد تستطيع تقديم مطالب، لأن اللاعب سيرحل في كل الأحوال في الصيف المقبل.

وأوضحت ”pagenews“ أن إدارة نادي باوك سالونيك مستعدة لأي احتمال بشأن الحارس.

🇬🇷 Alexandros Paschalakis 🧤#FlashbackFriday to his save against Chelsea in 2018 🤯@PAOK_FC | #UECL pic.twitter.com/1BbW971XCL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 3, 2021