نادي النصر السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع الحارس ألكساندروس باشكالكيس من باوك سالونيك

قالت وسائل إعلام يونانية إن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع الحارس ألكساندروس باشكالكيس لاعب باوك سالونيك.

وينتهي عقد باشكالكيس مع باوك سالونيك في يونيو 2022 ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد بداية من 1 يناير 2022 دون موافقة ناديه.

ووفقا لموقع ”pagenews“ فإن ألكساندروس باشكالكيس لديه عدة عروض إحداها من السعودية وبالتحديد من نادي النصر السعودي.

وأضاف الموقع أن العرض الذي قدمه النصر مرضٍ تمامًا من الناحية المالية، ومع ذلك، فإن الحارس باشكالكيس لديه تحفظات، من ناحية أخرى فإن إدارة باوك سالونيك بالكاد تستطيع تقديم مطالب، لأن اللاعب سيرحل في كل الأحوال في الصيف المقبل.

وأوضحت ”pagenews“ أن إدارة نادي باوك سالونيك مستعدة لأي احتمال بشأن الحارس.

وألكساندروس باشكالكيس المولود في 28 يوليو 1989، هو لاعب كرة قدم يوناني يلعب كحارس مرمى لفريق باوك، بدأ لعب كرة القدم في تيربسيثيا، وفي عام 2017، وقع عقدًا لمدة عام واحد مع باوك سالونيك قبل أن يتم التجديد.

ويحمل باشكالكيس الرقم القياسي في باوك سالونيك في عدد الدقائق المتتالية دون أن تهتز شباكه بواقع 971 دقيقة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن باشكالكيس، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، لعب 24 مباراة الموسم الحالي مع باوك سالونيك تلقى فيها 26 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 8 مرات.

ورحل الحارس الأسترالي براد جونز عن النصر في أغسطس الماضي وانضم لبيرث غلوري.

تمسك إدارة النصر

قالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية إن إدارة النصر تتمسك بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله في الفيفا لأسباب قانونية مشروعة.

وأعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله، بعد أيام من فسخ النصر عقد المهاجم المغربي، غير أن إدارة النصر تقول إن اللاعب عليه مطالبات مالية.

ووفقا للصحيفة فإن النصر رفض كافة الوساطات لإنهاء الخلاف مع حمدالله، بعد إعطاء اللاعب عدة فرص لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 20 مليون يورو، وعدم استجابته.

وطلب النصر من حمدالله دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول العالمي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة.