تسجيل عبدالرزاق حمدالله في كشوفات نادي الاتحاد رغم أنه مقيد في كشوفات النصر

قالت وسائل إعلام سعودية، إنه سيتم تسجيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في كشوفات نادي الاتحاد حتى وهو مقيد في كشوفات نادي النصر، الذي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد.

وكتبت صحيفة ”الرياضية“ عبر موقع ”تويتر“: ”سوف يتم تسجيل عبدالرزاق حمدالله في كشوفات الاتحاد حتى وهو مقيد في كشوفات النصر“.

النصر يبدأ معركته مع عبدالرزاق حمدالله والاتحاد في الفيفا https://t.co/h8b9CHwsRe pic.twitter.com/rgZAgmArhe — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وأعلن نادي الاتحاد، يوم 16 ديسمبر، رسميا، التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، في صفقة انتقال حر، بعد أيام من فسخ النصر عقد المهاجم المغربي.

وقبل أيام لفتت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن حمدالله رفض طلب فسخ العقد من طرف إدارة النصر في نوفمبر الماضي، وأكد رغبته في استكمال عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر تتمسك بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله في ”فيفا“ لأسباب قانونية مشروعة.

إعلامي: النصر يضغط على عبدالرزاق حمدالله للوصول لتسوية بأقل ضرر مالي https://t.co/Jnaiut1mMr pic.twitter.com/uJScy4EkCo — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

كما أشارت إلى أن إدارة الاتحاد لم توقع مع حمدالله إلا بعد اطلاعها الكامل على مسوغات قانونية سليمة، إذ اشترطت وجود خطاب فسخ عقد النصر مع اللاعب قبل التوقيع؛ وهو ما تم بالفعل وأصبح موقفها القانوني سليمًا وفقًا لرواية الاتحاد.

ونقلت ”الرياضية“ عن عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل أعمال عبدالرزاق حمدالله، أن اللاعب يعد لاعبًا حرًا استنادًا لرسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا، كان عنوانها أنه تم إلغاء العقد رسميا بخلاف مضمونها.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب وقتها النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

سعود الصرامي: عبدالرزاق حمدالله عرض نفسه على الهلال ولكنهم رفضوا التعاقد معه (فيديو) https://t.co/nguNi4OTyF pic.twitter.com/yrKbPFfcut — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وعبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، انتقل للنصر في صفقة انتقال حر، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية: أولمبيك آسفي في المغرب، أليسوندز النرويجي، كوانززهو آر أف الصيني، والجيش والريان في قطر.