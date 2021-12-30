ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي مرشح لتدريب أتلتيكو مينيرو البرازيلي

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي وضع البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي ضمن خياراته للتعاقد مع مدير فني، خلفا لكوكا الذي استقال من منصبه قبل يومين، بعدما قاد النادي لأول ألقابه للدوري في 50 عاما.

وتحت قيادة كوكا في 2021 فاز الفريق بلقب الولاية وكأس ودوري البرازيل، وهذه أول مرة يفوز فيها الفريق بثلاثة ألقاب كبرى في موسم واحد، وأول ألقاب أتلتيكو مينيرو في الدوري منذ 1971.

وقال موقع ”جول“ في نسخته البرازيلية إن أتلتيكو مينيرو يواصل البحث عن مدير فني جديد، وقد وضع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال أيضا، والذي رحل عن بنفيكا البرتغالي قبل أيام، على رأس المرشحين، لكنه وضع مواطنه جارديم أيضا بين المرشحين.

وأضاف الموقع أن أتلتيكو أجرى أول اتصال رسمي مع جيسوس، يوم الأربعاء، وكان اتصالا إيجابيا بين الطرفين، رغم أن المدير الفني المخضرم سبق له قيادة المنافس المحلي فلامنغو إلى لقب الدوري، وكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وتم الاتصال عبر الفيديو كونفرنس وقدم كل جانب عروضه، على أن يحدث اجتماع آخر بحضور الراعي الرئيسي للنادي؛ للاستماع إلى شروط جيسوس لقبول المشروع الجديد.

مطالبات بإقالة جارديم مدرب الهلال بعد الخسارة أمام الفتح https://t.co/68b4m3Imrg pic.twitter.com/TTxJLfUNHG — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

لكن رغم رغبة أتلتيكو مينيرو في التعاقد مع جيسوس إلا أنه وضع جارديم ضمن خياراته، خاصة في ظل تراجع نتائجه مع حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطل آسيا، واحتمال رحيله قريبا.

وكذلك دخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للنصر السعودي، والذي رحل مؤخرا عن سبارتاك موسكو الروسي، ضمن قائمة المرشحين، فضلا عن البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لروما الإيطالي.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يحقق الهلال أي فوز في الدوري، حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر مِن فريقي النصر والفتح.

وهتفت جماهير الهلال في المدرجات مطالبة برحيل جارديم، خاصة بعد استمرار العثرات وظهور الفريق بمستوى باهت، وابتعاده عن أداء الفريق ونتائجه قبل التتويج باللقب الآسيوي.

وتسعى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل لتدعيم الفريق بمحترفين جدد والاستغناء عن المتواجدين حاليا، وقد تشاورت مع جارديم بالفعل بشأن الاستغناء عن بعض المحترفين الأجانب، أبرزهم بافيتمبي غوميز وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو، وكذلك الثلاثي المحلي محمد جحفلي وأمير كردي ومدالله العليان.