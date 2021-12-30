Torcedores: الهلال يستفسر عن جيسوس وفيلاس بواس

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن ممثلا لنادي الهلال السعودي في العاصمة البرتغالية لشبونة، تواصل مع المدربين البرتغاليين خورخي جيسوس وأندريا فيلاس بواس.

بحسب torcedores البرازيلي، فإن جيسوس المرشح بقوة لقيادة نادي أتلتيكو مينيرو هو المرشح المفضل لقيادة الهلال في ظل تراجع النتائج مع المدرب البرتغالي الحالي ليوناردو جارديم.

وتراجعت نتائج الهلال على المستوى المحلي منذ تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات بين المدرب وبعض اللاعبين أبرزهم البرازيلي بيريرا.

ويقول التقرير إن الهلال سيكون مضطرا لانتظار ما ستسفر عنه مفاوضات جيسوس مع أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي، حيث يخوض الطرفان مفاوضات متقدمة لإعادته مجددا للدوري البرازيلي بعدما قاد فلامنغو وحقق معه نجاحات مميزة.

وأقيل جيسوس من بنفيكا مؤخرا رغم قيادة الفريق لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة ضمت بايرن ميونخ وبرشلونة وديناموكييف، حيث دخل المدرب البرتغالي في خلافات حادة مع نجوم الفريق.

وسبق لجسوس أن قاد الهلال قبل 3 أعوام، وقدم أداء طيبا قبل إقالته في منتصف الموسم.

وبحسب التقرير ذاته، فإن أندرية فيلاس بواس لا يفضل قيادة فريق خارج أوروبا في الوقت الحالي، ما يعني رفضه عرض الهلال، وهو موقفه ذاته من مفاوضات سابقة مع نادي النصر السعودي أيضا.

إقالة جارديم

وتصاعدت الأصوات المطالبة بإقالة المدرب جارديم خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع الفريق محليا منذ تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل في مثلهما وفاز في واحدة فقط من آخر 5 مباريات، بينها الديربي أمام النصر.

ورغم تجديد إدارة الهلال الثقة في المدرب الذي أعلن لوسائل الإعلام مسؤوليته عن تراجع نتائج الفريق، إلا أن استمرار تراجع النتائج قد يجعل قرار إقالته قريبا للغاية خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الهلال ممثلا لقارة آسيا.

وستكون مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي في الـ6 من يناير المقبل، حاسمة في مستقبل المدرب البرتغالي مع الهلال.