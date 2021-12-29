وليد الفراج: لماذا لا يشارك بطل الدوري السعودي في السوبر الإسباني؟ (فيديو)

قدم الإعلامي السعودي وليد الفراج اقتراحًا للاتحادين السعودي والإسباني، بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية للمرة الثانية خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال الفراج، خلال برنامجه التلفزيوني ”أكشن مع وليد“، إنه من الممكن أن يلعب أحد الأندية السعودية في البطولة.

وأضاف: ”هذا الحدث يساهم في تقديم صورة جميلة للسعودية على مستوى العالم، وتقدم البلد قبلة للسياحة، ومثل هذه البطولات يجب أن يكون هناك ممثل للمملكة فيها“.

وتابع: ”أتمنى من ضمن الخطط القادمة أن يشارك نادٍ سعودي في هذه البطولة، بعد موافقة الاتحاد الإسباني، خاصة وأن هناك دولا تشارك في كوبا أمريكا كضيوف شرف“.

وقال الإعلامي محمد العنزي تعقيبًا على هذا الاقتراح: ”كرة القدم أصبحت صناعة وأرضا خصبة للاستثمار ورأس المال، وعلى الأقل يجب أن يتم الاستثمار في الأندية السعودية عن طريق مشاركة أحد الأندية السعودية، وسنستفيد ماديًا، وأيضًا الاحتكاك سيعود بالنفع على الكرة السعودية“.

وأوضح: ”يجب أن يكون هناك معيار واضح للفريق الذي سيشارك في البطولة، وهل سيكون فريقا واحدا أو فريقين، أو بطل الدوري فقط، ولكن يجب وضع آلية واضحة وصريحة لمشاركة نادٍ سعودي في البطولة“.

بعد مشاركة قطر في الكأس الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وليد الفراج يتسائل: "لماذا لا يشارك ناد سعودي "بطل الدوري" في بطولة السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية؟@waleedalfarraj @ActionMa3Waleed pic.twitter.com/9KHqy8NxP4 — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

يذكر أن وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن شركة ”نيوم“ ستكون شريكاً أساسياً، فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعياً رئيسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في السعودية للمرة الثانية خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكشفت وزارة الرياضة السعودية عن التفاصيل المتعلقة بالرعاية لهذا الحدث عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام البطولة بنظام المربع الذهبي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 12 و13 يناير (كانون الثاني)، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

وتنطلق البطولة يوم 12 يناير (كانون الثاني) بمواجهة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق أتلتيك بلباو في اليوم التالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

وكانت المملكة استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين الثامن وحتى 12 يناير (كانون الثاني) عام 2020، في جدة، حيث توج ريال مدريد باللقب بعدما تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا؛ نظراً لظروف فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود مجدداً إلى السعودية.