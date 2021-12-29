عكاظ: أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على رادار الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي أهلي جدة، دخل في مفاوضات جادة مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ نقلًا عن مصادر لها داخل النادي الأهلي السعودي، إن الإدارة الأهلاوية دخلت في مفاوضات مع لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ولم تكشف الصحيفة عن مزيد من التفاصيل، إلا أنها أكدت أن أحمد سيد زيزو على رأس قائمة اهتمامات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويقدم أحمد سيد زيزو مستويات رائعة مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق الأول، في يناير 2019، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 3 أهداف.

ويتواجد أحمد سيد زيزو ضمن اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، في قائمة المنتخب المصري النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ويسعى النادي الأهلي إلى إنهاء أزماته المالية في أسرع وقت، بعد أن أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية الالتزامات المالية واجبة السداد، حتى 30 سبتمبر 2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بيان رسمي، كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية مجموع دين الأندية السعودية، والتي وصلت إلى 298 مليون ريال سعودي.

وجاء النادي الأهلي السعودي على رأس القائمة بالتزامات وصلت إلى 75 مليون ريال سعودي، ثم الشباب في المركز الثاني بـ“43 مليون ريال سعودي“.

يذكر أن زيزو قام بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك، يوم 25 يونيو الماضي، ووقع على عقد يمتد حتى عام 2025.

ويرتبط زيزو بعقد مع الزمالك، حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022، ونجح مجلس الزمالك بتمديد تعاقده مع اللاعب آنذاك.

وانضم زيزو لنادي الزمالك في انتقالات يناير موسم 2019، قادمًا من موريرينسي البرتغالي.

يذكر أن زيزو أصبح ثاني لاعب يجدد تعاقده مع الزمالك رسميًا، الموسم الماضي، بعد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الذي مدد تعاقده هو الآخر مع الفريق الأبيض.