رسميًا: إقامة كأس السوبر الإسباني بالسعودية بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وبلباو

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن شركة ”نيوم“ ستكون شريكاً أساسياً، فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعياً رئيسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية للمرة الثانية خلال الفترة من 12 وحتى 16 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكشفت وزارة الرياضة السعودية عن التفاصيل المتعلقة بالرعاية لهذا الحدث عبر حسابها الرسمي على تويتر.

“نيوم” @NEOM شريكاً أساسياً و “شركة البحر الأحمر للتطوير” @TheRedSeaSA راعياً رئيسياً لكأس السوبر الإسباني 2022 🏆 🗓 من 12-16 يناير 2022م

📍 الرياض pic.twitter.com/0TW4jHNNmg — وزارة الرياضة (@gsaksa) December 29, 2021

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام البطولة بنظام المربع الذهبي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 12 و13 يناير (كانون الثاني)، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

وتنطلق البطولة يوم 12 يناير (كانون الثاني) بمواجهة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق أتلتيك بلباو في اليوم التالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

يُذكر أن المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين الثامن وحتى 12 يناير (كانون الثاني) عام 2020، في جدة، حيث توج ريال مدريد باللقب بعدما تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا؛ نظراً لظروف فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود مجدداً إلى السعودية.