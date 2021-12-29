تقارير تكشف حقيقة رحيل جانغ هيون سو عن نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة ”الرياض“ حقيقة التقارير التي ربطت جانغ هيون سو محترف نادي الهلال السعودي، بالانتقال إلى أولسان هيونداي الكوري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادرها، يوم الأربعاء، فإن ”عقد جانغ الحالي مستمر حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم رابع أو حسب اتفاق الطرفين“.

وأوضحت الصحيفة أن ”نادي الهلال حريص على استقرار الفريق من جميع الجوانب وتتخذ ما تراه مناسبا للفريق“.

وكان موقع “Sports Chosun” الكوري الجنوبي، أشار إلى أن نادي أولسان هيونداي يستهدف التعاقد مع هيون سو من الهلال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

وأوضح أن هيون سو يضغط من أجل العودة إلى الدوري الكوري في الفترة المقبلة، إذ يرغب اللاعب في إنهاء مسيرته في كوريا.

وذكر الموقع الكوري الجنوبي أن مسؤولي أولسان قد اتصلوا بالمدافع هيون سو لمعرفة موقفه من الانتقال إليهم في الفترة المقبلة، وقد أبدى اللاعب موافقته المبدئية.

وقاد هيون سيو نادي الهلال إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، هذا الموسم 2021-2022، بعدما تفوق على نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون رد.

وانضم هيون سو إلى الهلال في صيف 2019 قادما من إف سي طوكيو الياني وقد حصل مع الأزرق على ألقاب الدوري السعودي مرتين وكأس الملك مرة واحدة، ودوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021.

وشارك جانغ هيون سو مع الهلال السعودي منذ قدومه في 83 مباراة في مختلف البطولات وقد أسهم خلالها بتسجيل هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين للفريق.

📄 أوضحت الفحوصات التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك بعد إصابة "جوستافو كويلار"، الذي نتمنّى له السلامة.. وسيستأنف الفريق تدريباته يوم غد الأربعاءhttps://t.co/onDm3lMHa0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 28, 2021

وكان نادي الهلال أكد سلامة لاعبي الفريق من إصابات فيروس كورونا وسلبية مسحة جميع اللاعبين، وذلك بعد إصابة المحترف الكولومبي جوستافو كويلار، مؤكدين أن الفريق سوف يستأنف تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الفيصلي.

وكتب الحساب الرسمي للهلا، عبر تويتر ”أوضحت الفحوصات التي أجراها أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك بعد إصابة جوستافو كويلار، الذي نتمنى له السلامة، وسيستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء“.

وسجل الهلال العديد من الأرقام السلبية عقب الهزيمة التي تلقاها أمام نظيره الفتح، بنتيجة 3-2، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في الإحصائيات، أن الهلال تعرض للخسارة في مباراتين متتاليتين بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ فبراير 2016.

كما فشل ”الزعيم“ في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بدوري المحترفين، إذ تعادل مباراتين وخسر مثلهما، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 ويناير 2021 تحت قيادة رازفان لوشيسكو بتعادله في 4 مباريات آنذاك.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الـ 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.