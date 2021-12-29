وفاة صلاح المولد نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق

توفي صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض.

ونعى الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر حسابه على تويتر، الراحل، قائلا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل الى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق .

الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

رحمك الله ابوبندر .#صلاح_المولد_في_ذمة_الله — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) December 29, 2021

كما نعاه الإعلامي حسين الشريف، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”رحم الله صلاح المولد لاعب الاتحاد السابق غفر له وأسكنه فسيح جناته، فقد كان صاحب قلب طيب وروح حلوة.. أتمنى من الاتحاديين الوقوف مع أسرته“.

رحم الله صلاح المولد لاعب #الاتحاد السابق غفر له واسكنه فسيح جناته، فقد كان صاحب قلب طيب وروح حلوة …اتمنى من الاتحاديين الوقوف مع اسرته

إنا لله وانا اليه راجعون#صلاح_المولد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/3fGmXsZ6SN — حسين الشريف (@al_sharef4) December 29, 2021

وقبل أيام ذكر زميله محمد سويد في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“ أن صلاح دخل في غيبوبة منذ أيام.

وأضاف أن النجم السابق عانى من التهميش والوحدة خصوصاً بعد فقدانه ابنه الوحيد بندر، في حادث سير.

وفي تغريدة أخرى، مساء أمس، نعى سويد اللاعب الراحل، ونشر آخر فيديو قام بتصويره خلال تواجده في المستشفى، قائلا: ”انتقل الكابتن والأخ العزيز لاعب الاتحاد السابق إلى رحمة الله، الله يرحمه يارب ويغفر له ويدخله فسيح جناته، سامحني يا العزيز لم نصدق معك مثل ما صدقت مع الجميع، العزاء لكل محبي صلاح وجميع الرياضيين وأسرته الصغيرة والده وإخوانه وابنته الوحيدة بيان“.

#كابتن_صلاح_الموالد

انتقل الكابتن والاخ العزيز لاعب @ittihad إلي رحمة الله

الله يرحمه يارب ويغفر له ويدخله فسيح جناته

سامحني يا العزيز لم نصدق معك مثل ما صدقت مع الجميع

العزاء لكل محبين اصلاح وجميع

الرياضين واسرته الصغيره والده واخوانه وابنته الوحيده بيان

الم كبير يعتصر القلب pic.twitter.com/JiLtlnY6nv — محمد سويد (@MohammedSawid) December 29, 2021

ويُعد المولد واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد، حيث قاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1991، وتُعتبر هذه الفترة ذهبية مع الرئيس عبدالفتاح ناظر.