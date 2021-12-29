رياضة

وفاة صلاح المولد نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2021 8:15 GMT
تاريخ التحديث: 29 ديسمبر 2021 8:20 GMT

وفاة صلاح المولد نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق

توفي صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض. ونعى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفي صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض.

ونعى الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر حسابه على تويتر، الراحل، قائلا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما نعاه الإعلامي حسين الشريف، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”رحم الله صلاح المولد لاعب الاتحاد السابق غفر له وأسكنه فسيح جناته، فقد كان صاحب قلب طيب وروح حلوة.. أتمنى من الاتحاديين الوقوف مع أسرته“.

وقبل أيام ذكر زميله محمد سويد في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“ أن صلاح دخل في غيبوبة منذ أيام.

وأضاف أن النجم السابق عانى من التهميش والوحدة خصوصاً بعد فقدانه ابنه الوحيد بندر، في حادث سير.

وفي تغريدة أخرى، مساء أمس، نعى سويد اللاعب الراحل، ونشر آخر فيديو قام بتصويره خلال تواجده في المستشفى، قائلا: ”انتقل الكابتن والأخ العزيز لاعب الاتحاد السابق إلى رحمة الله، الله يرحمه يارب ويغفر له ويدخله فسيح جناته، سامحني يا العزيز لم نصدق معك مثل ما صدقت مع الجميع، العزاء لكل محبي صلاح وجميع الرياضيين وأسرته الصغيرة والده وإخوانه وابنته الوحيدة بيان“.

ويُعد المولد واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد، حيث قاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1991، وتُعتبر هذه الفترة ذهبية مع الرئيس عبدالفتاح ناظر.

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