تقرير: النصر السعودي يقترب من ضم الأوروغواياني جوناثان رودريغيز

كشف الإعلامي المكسيكي بقناة ”ESPN“، ليوناردو ليكاندا، عن اقتراب نادي النصر السعودي من الحصول على توقيع الأوروغواياني جوناثان رودريغيز مهاجم فريق كروزل أزول المكسيكي، البالغ من العمر 28 عاما.

#CruzAzul 🚂 Lo de Jonathan Rodríguez se acaba de cerrar hace unos momentos. El delantero uruguayo es nuevo jugador del Al-Nassr de la Primera División Árabe. Los clubes lo harán oficial en las próximas horas. El “Cabecita” se quería ir y ya está fuera de Cruz Azul. https://t.co/MsGXA7eerA — León Lecanda (@Leonlec) December 29, 2021

وقال الإعلامي المكسيكي عبر حسابه على تويتر، إن ”اللاعب بالفعل أتم اتفاقه مع نادي النصر السعودي، مساء الثلاثاء، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة“.

فيما كشفت صحيفة ”poresto“ المكسيكية، أن عرض إدارة النصر لشراء عقد جوناثان رودريغيز تراوح بين 6 و6.5 مليون دولار، بينما رصدت راتبا سنويا للاعب قدره مليونا دولار.

وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب مع كروز أزول يتبقى فيه عام واحد، بينما دخل رودريغيز في خلاف مع إدارة النادي المكسيكي وطلب الرحيل مرتين في 2020 و2021.

وشددت على أن إدارة كروز أزول اتخذت قرارا ببيع عقد اللاعب لتعويض ما دفعه (10 ملايين دولار) حين ضمه من نادي سانتوس لاغونا المكسيكي في يناير 2019.

ويجيد جوناثان اللعب في كل مراكز الهجوم: رأس الحربة والجناحين الأيمن والأيسر.

وحصل رودريغيز على جائزة هداف الدوري المكسيكي في موسم 2020-2021، برصيد 12 هدفا.

كما سبق للاعب أن مثل نادي بنفيكا البرتغالي وتوج معه بالدوري موسم 2014-2015.

وحال إتمام الصفقة بشكل رسمي فإن رودريغيز سيتم قيده مكان المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي فسخت إدارة النصر عقده مؤخرا، قبل انتقاله لنادي الاتحاد.

ورودريغيز البالغ من العمر 28 عامًا، دولي أوروغوياني، خاض مع منتخب بلاده 29 مباراة دولية.

وتعمل إدارة العالمي على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لمواصلة تحسين الأداء والعودة إلى البطولات من جديد.

وكان نادي النصر تغلب على الحزم بهدفين لهدف، يوم الأحد الماضي في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الفتح، السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشرة.

ويحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.

يشار إلى أن نادي الفتح، منافس النصر في الجولة المقبلة، ألحق الخسارة الثانية بحامل اللقب الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم، يوم السبت الماضي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بملعب الملز.