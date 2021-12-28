النصر يعلن رسميا تمديد تعاقده مع عبدالله الخيبري حتى 2025

أعلن نادي النصر السعودي، تمديد تعاقده مع عبدالله الخيبري، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه: ”أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تجديد عقد عبدالله الخيبري، ويمتد عقد الخيبري مع ناديه النصر حتى عام 2025“.

وقدم رئيس النادي شكره الجزير لممثل اللاعب البالغ من العمر ”25 عاما“ جراح الظفيري“.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، فيديو أعلن خلاله التجديد مع الخيبري وقال: ”اللي يبي النصر.. العالمي ما يخليه.. الخيبري نصراوي“.

وخاض عبدالله الخيبري 13 مباراة مع نادي النصر بمباريات الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، فضلا عن مباراة واحدة في كأس الملك، بمعدل 1127 دقيقة.

الخيبري بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الشباب من 2017 قبل أن ينتقل إلى النصر في 2019.

واستعاد النصر توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة، قفز بها إلى المركز الخامس على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما بقي الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، من 12 لقاء.

وضرب النصر موعدا مع الهلال في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الاتفاق الذي خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي النصر والهلال في مباراة قمة بدور الثمانية، الشهر المقبل، بينما تأهل التعاون لمواجهة الاتحاد في الدور نفسه بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 على الطائي.