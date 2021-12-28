الحصاد الرياضي: حمدي النقاز قد لا يشارك مع الأهلي السعودي حتى إشعار آخر

كشفت قناة ”24 الرياضية“ عبر برنامجها ”الحصاد الرياضي“، أن التونسي حمدي النقاز، لاعب النادي الأهلي السعودي، قد لا يشارك مع الفريق حتى إشعار آخر.

ولم توضح القناة الأسباب التي جعلت الإدارة تتخذ مثل هذا القرار في التوقيت الحالي.

فيما كشفت تقارير أخرى، أن إدارة الأهلي ”تتجه إلى فسخ عقود الثنائي الحسن نداو وحمدي النقاز في فترة الانتقالات الشتوية“.

وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تبحث عن حل للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، حيث إن ”الراقي“ مُطالب بسداد مبلغ 75 مليون ريال سعودي قبل يوم 26 يناير المقبل؛ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل أي لاعبين جدد حال التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان النقاز قد انضم لفريق الأهلي السعودي،في شهر أكتوبر الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك، وذلك بعد انتقال الظهير التونسي للقلعة البيضاء بأيام قليلة؛ لعدم قيده في قائمة الفريق؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين؛ إثر أزمة لاعبه حسام أشرف.. وتم تسجيله مكان اللاعب فيغسا بعد إقفال الفترة، ولم يكن ضمن قائمة الفريق التي خاضت مباراة الرائد الأخيرة ببريدة.

لجنة الانضباط ترفض استئناف نادي الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز لاعب الأهلي https://t.co/PngB7tALnu pic.twitter.com/5hDqCbjVPp — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

ويضم الأهلي بين صفوفه حاليا 6 أجانب بعد فسخ عقد البرازيلي باولينيو، حيث تتوفر خانة وحيدة، وتريد إدارة النادي فسخ عقد اللاعبين بأقل الخسائر لتسجيل لاعبين أجانب جدد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبسبب أزمة اللاعب التونسي وقيده تعرض الأهلي للعديد من الشكاوى من نادي الهلال الذي قدم احتجاجا ضد مشاركة النقاز في مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضي، في الدورى السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ولكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج؛ بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله كلاعب حر، حيث أكدت أن إجراءات قيده جاءت بشكل صحيح.

وتراجع الأهلي للمركز الحادي عشر، إذ لا يفصله عن التعاون صاحب المركز الأخير سوى 4 نقاط بعد مرور 14 جولة.

ويواجه الأهلي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة الوصيف الشباب، يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الدور الأول.