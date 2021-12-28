رسميا.. إقالة جورجي خيسوس من تدريب بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب جورجي خيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إثر اتفاق الطرفين وبسبب سوء النتائج.

ووفقًا لتقارير صحفية برتغالية فإن خيسوس رحل عن تدريب بنفيكا بعد الانتقادات القوية الموجهة له من جانب الجماهير، ودخوله في مشاكل كبيرة مع عدد من نجوم فريق كرة القدم بالنادي.

وكشفت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية، أن خيسوس غادر بنفيكا دون الحصول على 6 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بالاتفاق مع الرئيس روي كوستا.

وأوضحت أن خيسوس والفريق المساعد له، سيحصلون على راتب شهر يناير فقط، بعد قرار المغادرة، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يريده.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن روي كوستا رئيس بنفيكا يضع روي فيتوريا المدير الفني الأسبق لنادي النصر السعودي على رأس الأولويات لخلافة خيسوس في تدريب فريقه، خاصة بعد رحيله عن سبارتك موسكو الروسي.

ويتواجد بنفيكا بالمركز الثالث بترتيب الدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط عن المتصدر، وخرج مؤخرا من كأس البرتغال بعد السقوط أمام بورتو بثلاثية نظيفة.

وغادر خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، بالاتفاق مع إدارة بنفيكا على الرحيل، حيث تم إعلان القرار بشكل رسمي خلال اللحظات الماضية.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن بعضا من جماهير الهلال طالبت بعودة خيسوس مجددا للهلال، في ظل الضغط الكبير على إدارة فهد بن نافل، خاصة مع تراجع نتائج الفريق في الدوري هذا الموسم مع ليوناردو جارديم.

الجدير بالذكر، أن خيسوس غادر تدريب الهلال السعودي في يناير من العام 2019.

ونقلت قناة ”Sport TV“ البرتغالية تصريحات للمدرب عقب طلبه إلغاء تعاقده مع النادي آنذاك، حيث قال إنه لم يستطع التكيف على الحياة في السعودية أو مع النادي، وإنه اشتاق كثيرًا للأراضي البرتغالية.