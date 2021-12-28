نادي الهلال يعلن إصابة كويلار بفيروس كورونا وتأجيل التدريبات 24 ساعة

أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

كما أعلن النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء، تأجيل التدريبات التي كان مقررا إقامتها عصر اليوم لمدة 24 ساعة إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية لباقي اللاعبين.

يذكر أن الهلال لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات له بالدوري المحلي، إذ تعادل أمام أبها 1-1، ثم أمام الفيحاء 0-0، وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام النصر 2-0، وأمام الفتح 3-2.

ويحتل نادي الهلال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط، وله وللمتصدر الاتحاد مباراة مؤجلة.

ويحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره الفيصلي في مدينة الملك سلمان الرياضية، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، في إطار مواجهات الجولة الـ15 من الدوري السعودي 2021-2022.

وشهدت تدريبات الهلال السعودي، يوم الإثنين، مشاركة صانع الألعاب البرازيلي ماثيوس بيريرا بعد انتهاء فترة عقوبته التي فرضها المدير الفني ليوناردو جارديم ضده بعد تصرفه في ديربي الرياض.

وقرر جارديم استبعاد بيريرا من تدريبات ومباريات الفريق لمدة 10 أيام، عقابًا له على تصرفه الغاضب خلال استبداله في مباراة ديربي الرياض ضد النصر، يوم 16 ديسمبر الجاري.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد حسمت موقفها من مسألة إقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم وذلك بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وتسلم جارديم مهمة تدريب الهلال في بداية الموسم الحالي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، ولكن نتائجه في الدوري السعودي لا تسير على ما يرام حيث يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

وكشف الصحفي البرازيلي رينان مورا، أن مجلس إدارة الهلال قد قرر تجديد الثقة في جارديم واستمراره بمنصبه على الأقل حتى نهائي كأس السوبر السعودي.

وقررت إدارة الهلال عدم التعجل في قرار إقالة جارديم من منصبه كمدير فني، على أن يتم حسم مصيره بشكل نهائي على حسب ما سيحدث في مباراة السوبر ضد الفيصلي يوم 6 يناير المقبل.