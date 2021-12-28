حقيقة مفاوضات نادي النصر مع محمد كنو نجم الهلال

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد عن مفاوضات النادي العاصمي مع اللاعب محمد كنو، لاعب نادي الهلال.

وكانت تقارير وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، قد راجت بإن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتبًا سنويًا، أعلى من عرض الهلال، بقيمة مليوني ريال سعودي.

ويحاول الهلال تجديد عقد كنو، الذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع الفريق مؤخرًا.

واوضحت المصادر، أن النصر لم يتفاوض مع كنو، حيث وجه النادي اهتمامه لضم عبد الرحمن غريب، لاعب الأهلي السعودي، والذي اقترب من الفترة الحرة أيضًا.

وكان النصر قد توصل لاتفاق، مع لاعب خط وسطه عبد الله الخيبري، لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم إضافية.

ورفض اللاعب العرض الأوليّ لتجديد عقده البالغ 5,2 مليون ريال سعودي، كراتب سنوي، قبل أن ترفع ادارة النصر العرض لـ6 ملايين ريال سنويًا، وهو ما وافق عليه اللاعب.

ويرغب النصر في فرض حالة من الاستقرار على الفريق، لضمان استمرار النتائج الإيجابية منذ التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، ميغيل روسو.

حمدالله

إلى ذلك، علق الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، القريب من نادي الاتحاد السعودي، على الأزمة الدائرة بين نادي النصر، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، خاصة بعد توقيع الأخير للاتحاد، في ظل مطالبات ”العالمي“ للاعب بإجراء مخالصة مالية، بعد فسخ التعاقد معه.

وقال البكيري في تصريحات تلفزيونية: ”من حق النصر أن يبحث عن حقه القانوني والأدبي، سواء مع حمدالله أو غيره، وتوقعي أن النصر يستخدم هذا الكارت الضاغط على حمدالله، للوصول إلى تسوية بأقل ضرر مالي“.

وأوضح: ”ذكرت سابقًا أن لدي معلومة مؤكدة، بأنه بعد فسخ النصر عقد حمدالله، أرسل خطابًا لعمل تسوية مع اللاعب المغربي، بنصف المبلغ الذي يطالب به اللاعب، النصر، والذب هو قريب من 8 ملايين ريال، دون الذهاب إلى المحاكم. وقد يستخدم النصر هذه الورقة الضاغطة، لكي يصل إلى تسوية مالية معقولة بالنسبة للعالمي، دون الدخول في مثل هذه المشكلات التي تأخذ أعوامًا في المحكمة الرياضية للبت فيها. والنصر أيضًا أرسل خطابًا للاتحاد، يشرح فيه موضوع القضية، وأن نادي الاتحاد سيتحمل جزءًا من العقوبة، حال الحكم على حمدالله“.

وأضاف: ”أنا شخصيًا لم أكن أتوقع أن حمدالله سينضم للاتحاد، ولكن هي فرصة وخطوة احترافية من إدارة أنمار الحائلي. وأيضًا، هناك بالتأكيد تنازلات قدمها اللاعب عن مميزات عقده الكبير السابق مع النصر، وهو لاعب معروف بأرقامه وتميزه، وطبيعي يحدث الجلبة الإعلامية التي حدثت بين الجمهور والإعلاميين“.