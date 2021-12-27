نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع غاريث بيل

قالت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، إن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، في السوق الشتوي في يناير 2022.

ووفقا لموقع ”sport.ro“، فإن بيل يرتبط بالرحيل إلى الهلال في ظل اقترابه مع لاعبين آخرين من الرحيل عن ريال مدريد، كما يتردد أنه قد ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد أو الدوري الأمريكي.

أنشيلوتي يتحدث عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع هالاند ومبابي https://t.co/HyNjPuGP5V pic.twitter.com/o5vnYzK4re — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد يريد التخلص من بيل إلى جانب إيسكو ومارسيلو في يناير المقبل، وأنه يبدو أن الطريق مفتوح أمام بيل للانتقال إلى الدوري الأمريكي أو إلى المنطقة العربية.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ولا يوجد أي بوادر على إمكانية بقاء اللاعب الويلزي في سانتياغو برنابيو الموسم المقبل، لكن من المؤكد أن بيل يريد اللعب الموسم المقبل ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلجيكا حال التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويمكن لبيل التفاوض مع أي ناد يريد الرحيل إليه، بداية من 1 يناير 2022، دون موافقة ريال مدريد حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من هو بيتر فيديريكو أحدث مواهب ريال مدريد؟ https://t.co/Cmd7pHqVPs pic.twitter.com/8D4DZAE0jV — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ قد ذكرت أن ريال مدريد سيحاول بيع غاريث بيل في يناير المقبل، للحصول على مبلغ من بيعه، بدلا من خسارته دون أي مقابل الصيف المقبل.

اعتزال بيل

وترددت شائعات في وقت سابق من هذا العام أن بيل كان يفكر في الاعتزال بعد كأس العالم 2022، إذا تأهل منتخب بلاده ويلز إلى البطولة التي ستقام في قطر.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ عن بيل قوله عن إمكانية اعتزاله بعد كأس العالم 2022: ”بالنسبة لي من الأفضل عدم قول أي شيء والتركيز على عملي الذي أقوم به“.

وأضاف: ”لم أخطط للاعتزال أبدًا، كما قلت من قبل“.

بنزيما يعد بيريز بعدم الرحيل لباريس.. و4 تعاقدات لريال مدريد مقابل 75 مليون يورو https://t.co/aW3twJr5Ke pic.twitter.com/TqAsinz8bX — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وانتقل بيل، البالغ من العمر 30 عاما، من توتنهام إلى ريال مدريد صيف عام 2013 في صفقة بلغت قيمتها 101 مليون يورو، علما أنه لعب الموسم الماضي معارا إلى توتنهام.

والموسم الحالي لعب بيل 3 مباريات فقط مع ريال مدريد، بواقع 193 دقيقة سجل فيها هدفا، ولم يلعب مع ريال مدريد منذ آخر مباراة في أغسطس الماضي.

وبالمجمل، لعب بيل 254 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 106 أهداف، وصنع 67،

ونال بيل مع ريال مدريد 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبا في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.