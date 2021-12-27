ترتيب الدوري السعودي: الرائد يكبد الأهلي الخسارة الخامسة (فيديو)

ألحق الرائد الخسارة الخامسة بمنافسه الأهلي، في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الإثنين، في الجولة الـ14 من المسابقة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية جاء الهدف الوحيد في المباراة من توقيع أحمد يوسف الزين في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس محمد العويس.

هدددددف!⚽

د 17 الهدف الأول لـ الرائد عن طريق احمد الزين

الرائد 1 × 0 الاهلي#الرائد_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/gWYeeXjrre — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 27, 2021

وحقق الرائد الفوز السادس، مقابل الخسارة 3 مرات، وخسر 5 مرات، ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، متعادلا في الرصيد مع الهلال صاحب المركز الخامس، علما أن الهلال لعب 13 مباراة مقابل 14 مباراة للرائد، ويتأخران بـ8 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للرائد على الأهلي، بعدما فاز 3/2 في أبريل الماضي في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

والخسارة هي الخامسة للأهلي هذا الموسم ليبقى الفريق الذي نال لقب الدوري موسم 2015/2016 في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي والرائد فاز الأهلي 6 مرات، مقابل 3 انتصارات للرائد، وتعادلا في مواجهة وحيدة.

ويلتقي في وقت لاحق الشباب مع التعاون في ختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وضهدت مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين فوز الاتحاد 3/2 على الاتفاق، وخسارة الهلال 2/3 أمام الفتح، وفوز النصر 2/1 على الحزم، وفوز الطائي /1 على الفيصلي، وتعادل الفيحاء مع أبها 0/0، وتعادل ضمك مع الباطن 1/1.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:



