تقرير: إدارة الهلال لن تتعجل في قرار إقالة جارديم وتسعى للإطاحة بعدد من اللاعبين المحترفين

كشفت صحيفة ”الرياض“، في تقرير لها، يوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال السعودي لن تتعجل في اتخاذ قرار بإقالة البرتغالي ليوناردو جاريم، المدير الفني للفريق، رغم تراجع المستوى والأداء الفترة الماضية.

وكان آخر هزائم الهلال، يوم السبت، أمام الفتح (3-2) في إطار مواجهات الدوري السعودي.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم الـ23 من نوفمبر الماضي، لم يحقق الهلال أي فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر مِن فريقي النصر والفتح.

وقالت الصحيفة، إن ”الإدارة ليست متعجلة في اتخذا قرار رحيل جارديم لأسباب عديدة، أبرزها ثقتها في إمكاناته كما أن سياسة عملها مع الاستقرار وضد التغييرات المستمرة“.

وأوضحت ”لكن إن تكرر موضوع سوء النتائج في المباراة المقبلة فسيكون للإدارة وقفة حازمة، وستحسم أمر الاستغناء عنه“.

عدنان جستنيه: جارديم يعمل بتوازن لمرحلة أهم https://t.co/0TCr9yCWew pic.twitter.com/nRFMZUYLE6 — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

كما كشفت الصحيفة في تقريرها المطول، على أن الإدارة برئاسة فهد بن نافل تسعى سريعا لتدعيم الفريق بمحترفين جدد والاستغناء عن المتواجدين حاليا، موضحة أن ”الاتصالات توالت بين فهد بن نافل، وفريقه الإداري، وبين شرفيي النادي، من أجل التشاور وإيجاد حلول سريعة لعودة الفريق إلى طريق الانتصارات“.

وأشارت إلى أنه ”وبالتشاور مع ليوناردو جارديم، فإن إدارة الهلال تدرس الاستغناء عن عدد من المحترفين الأجانب، أبرزهم بافيتمبي غوميز وكاريلو وفييتو، وكذلك الرباعي المحلي محمد جحفلي وأمير كردي والواكد ومدالله العليان، مع الاتجاه نحو إعارة الثنائي الشاب خليفة الدوسري وعبد الله رديف، من أجل إتاحة الفرصة لهما بالمشاركة بشكل أساسي في المباريات“.

يذكر أن الهلال خاض 13 مباراة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام المتصدر الاتحاد؛ حيث كسب 5 مباريات وتعادل في 6 منها، مقابل تعرضه لخسارتين على التوالي، وافتقد الفريق فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد أن كانت له 3 مباريات مؤجلة، خسر منها واحدة أمام النصر، وتعادل أمام الفيحاء، قبل خسارته أمام الفتح، التي تجمد معها رصيده النقطي عند 20 نقطة فقط.

وهتفت جماهير الهلال في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد، مطالبة برحيل المدرب جارديم من قيادة الفريق، خاصة بعد استمرار العثرات وظهور الفريق بمستوى باهت وابتعاده عن الأسلوب الذي عُرف عليه الهلال في السنوات الأخيرة.