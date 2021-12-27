إعلامي: النصر يضغط على عبدالرزاق حمدالله للوصول لتسوية بأقل ضرر مالي

علق الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، القريب من نادي الاتحاد السعودي، على الأزمة الدائرة بين نادي النصر والمغربي عبدالرزاق حمدالله، خاصة بعد توقيع الأخير للاتحاد، في ظل مطالبات ”العالمي“ للاعب بإجراء مخالصة مالية بعد فسخ التعاقد معه.

وقال البكيري في تصريحات تلفزيونية: ”من حق النصر أن يبحث عن حقه القانوني والأدبي سواء مع حمدالله أو غيره، وتوقعي أن النصر يستخدم هذا الكارت الضاغط على حمدالله للوصول إلى تسوية بأقل ضرر مالي“.

وأوضح: ”ذكرت سابقا أن لدي معلومة مؤكدة بأنه بعد فسخ النصر عقد حمدالله أرسل خطابا لعمل تسوية مع اللاعب المغربي بنصف المبلغ الذي يطالب به اللاعب النصر اللي هو قريبا من 8 ملايين ريال، دون الذهاب إلى محاكم، وقد يستخدم النصر هذه الورقة الضاغطة لكي يصل إلى تسوية مالية معقولة بالنسبة للعالمي دون الدخول في مثل هذه المشكلات التي تأخذ أعواما في المحكمة الرياضية للبت فيها، والنصر أيضا أرسل خطابا للاتحاد يشرح فيه موضوع القضية وإن نادي الاتحاد سيتحمل جزء من العقوبة حال الحكم على حمدالله“.

وأضاف: ”أنا شخصيا لم أكن أتوقع حمدالله ينضم للاتحاد ولكن هي فرصة وخطوة احترافية من إدارة أنمار الحائلي، وأيضا هناك بالتأكيد تنازلات قدمها اللاعب عن مميزات عقده الكبير السابق مع النصر، وهو لاعب معروف بأرقامه وتميزه، وطبيعي يحدث الجلبة الإعلامية التي حدثت بين الجمهور والإعلاميين“.

فيما قال الإعلامي خالد الشعلان إن ”حمدالله“ قد يتوجه لغرفة فض المنازعات ويرفع قضية ليثبت أن الفسخ كان غير قانوني ليحصل على التعويض والمستحقات القادمة وأيضا الشرط الجزائي في عقده مع النصر.

خالد الشعلان :

قد يتوجه "حمدالله" لغرفة فض المنازعات ويرفع قضية ليثبت أن الفسخ كان غير قانوني ليحصل على هذه الأشياء ..

الحصاد الرياضي …@k_alsh3laan pic.twitter.com/54jL70gRbF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 26, 2021

وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت فسخ التعاقد مع حمدالله بشكل مفاجئ، وذلك لأسباب قانونية، مؤكدة أن الناي سيحتفظ بكافة حقوقه المادية، المترتبة على فسخ العقد أمام الجهات القضائية المختصة.

ويرفض المهاجم المغربي مخالصة نادي النصر بشكل ودي، والالتزام بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 80 مليون ريال، مؤكدًا أنه سيقوم بتصعيد هذه القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

من جانبه، حسم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، موقف ناديه القانوني من صفقة ضم المهاجم المغربي.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية: ”موقفنا القانوني في ضم حمدالله سليم تماما، ونحن متأكدون منه، هو لاعب كبير وإضافة كبيرة لنادي الاتحاد، وسيساعد زملاءه اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ويحقق طموحات الجماهير“.

وتواجد حمدالله، أمس، في مباراة فريقه ضد الاتفاق، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر النجم المغربي، بجانب أحمد عصام كعكي، نائب رئيس الاتحاد، على مدرجات الجوهرة المشعة.

والتقطت الكاميرات التلفزيونية ”حمدالله“ وهو يجلس على المدرجات، حيث هتفت له جماهير نادي الاتحاد.

ووقع عبدالرزاق حمدالله عقده الرسمي مع نادي الاتحاد، يوم السبت، بعد ساعات قصيرة من وصوله إلى جدة.

يذكر أن حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي، في موسم 2018-2019، بتسجيله 35 هدفًا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، كان قد انضم للنصر، في صيف 2018، قادمًا من نادي الريان القطري.

وشارك حمدالله في 6 مباريات مع نادي النصر السعودي، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم وسجل 3 أهداف، قبل انضمامه لنادي الاتحاد.

يذكر أن حمدالله يبدأ اللعب في صفوف الاتحاد بداية من فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها لتسجيل اللاعبين الجدد في شهر يناير المقبل.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال.