نادي الاتحاد السعودي يتوصل لتسوية لحل أزمة الأرجنتيني ليوناردو خيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع الأرجنتيني ليوناردو خيل، لاعب الفريق المعار إلى كولو كولو التشيلي، لحل أزمة مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن ليوناردو خيل وافق على عرض النادي بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة، مقابل تنازل الاتحاد عن المدة المتبقية من عقده وهي 6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أن مستحقات خيل المتأخرة على نادي الاتحاد، تبلغ نحو 4 ملايين ريال.

بذلك، يصبح خيل لاعبا حرا، بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر.

ويملك الاتحاد عقد خيل حتى حزيران/يونيو المقبل، وقد تعاقد معه في كانون الثاني/يناير 2019 قادما من سنترال روزاريو الأرجنتيني، في حين تنتهي إعارته إلى النادي التشيلي بنهاية موسم 2021.

قـــوة عـظـيـمة يا اتـحـادي 💛💪#الاتحاد السعودي 🇸🇦 هو الفريق الوحيد في المملكة الذي استطاع تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات له في جميع البطولات 🤩👏#الاتحاد_الحزم | #الاتحاد_الاتفاق | #الاتفاق | #ارم_سبورت pic.twitter.com/xqVXS0DW51 — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

كان فريق الاتحاد قلب تأخره بالنتيجة أمام ضيفه الاتفاق بهدفين إلى الفوز (3-2)، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الأحد.

وعزز الاتحاد صدارته لترتيب جدول المسابقة رافعًا رصيده إلى 29 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع الهلال لم يتحدد موعدها بعد، بفارق 3 نقاط عن ضمك أقرب ملاحقيه، بينما بقي الاتفاق بـ 16 نقطة في المركز التاسع.

وقال أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة ”حققنا 3 نقاط مستحقة أمام الاتفاق، والأمور الفنية تظل داخل الملعب ونحتاج الوقت لانسجام بعض العناصر في الفريق“.

وأضاف ”كما قلت سابقا، هذا عمل لسنوات مقبلة، وكل عنصر ينضم للفريق سيضيف للمجموعة الحالية“.

وتابع ”جميع صفقات الاتحاد قوية، وتعاقُدنا مع عبدالرزاق حمدالله سليم، وهو لاعب كبير وسيشكل إضافة كبيرة، ونحن لم نفعل شيئا بعد“.

وأردف ”تجديد عقود عبد العزيز البيشي وعبد الإله المالكي وغيرهما مسألة وقت فقط، والكفاءة المالية قادمة وسنحصل عليها بإذن الله“.

واختتم حديثه ”لن نغير المدرب كوزمين كونترا، ونريد الاستقرار الفني، لن نغير المدرب كل موسم“.