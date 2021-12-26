رياضة

طرد خالد الرشيدي حارس القادسية لعرقلته حكم مباراة السالمية في الدوري الكويتي (فيديو)
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2021 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 26 ديسمبر 2021 21:55 GMT

طرد خالد الرشيدي حارس القادسية لعرقلته حكم مباراة السالمية في الدوري الكويتي (فيديو)

عمّق السالمية جراح القادسية بالفوز عليه 3-2 ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الكويتي الممتاز.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض الدولي الكويتي خالد الرشيدي حارس مرمى القادسية للطرد، بعدما أقدم على تصرف مؤسف خلال مواجهة فريقه ضد السالمية، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من عمر الدوري الكويتي لكرة القدم.

وعمّق السالمية جراح القادسية بالفوز عليه 3-2، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الكويتي الممتاز.

وقام الحارس خالد الرشيدي بعرقلة الحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة وذلك عندما احتسب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد أحد زملائه.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة عندما نجح مهاجم السالمية حسين الموسوي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبعد الهدف تعرض الموسوي للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس.

ولجأ حكم المباراة يوسف نصار لتقنية حكم الفيديو المساعد، واحتسب اللعبة ركلة جزاء، ثم أشهر البطاقة الحمراء لمدير فريق القادسية فيصل الشمري للاعتراض، فقام الحارس خالد الرشيدي بالاعتداء عليه وعرقلته فأشهر له البطاقة الحمراء، ثم لرئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف للتدخل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد السالمية إلى 11 نقطة ارتقى بها إلى المركز الرابع، وتوقف رصيد القادسية عند 12 نقطة ومازال في المركز الثالث.

وعانى القادسية في الفترة الأخيرة بعد أن خسر، الأسبوع الماضي نهائي كأس الأمير، أمام الكويت، في المباراة التي أُقيمت على استاد جابر الأحمد بحضور جماهيري كبير.

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