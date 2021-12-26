كوزمين مدرب الاتحاد يرفع "الروح المعنوية" لمدافعه زياد الصحفي بهذه الطريقة (فيديو)

قام كوزمين ماريوس كونترا المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، برفع الروح المعنوية للاعبه زياد الصحفي، والذي تسبب بهدف عكسي في مرمى فريقه أمام الاتفاق، قبل أن يعود ويحرز هدف التعادل.

وبدا الاتحاد في مأزق بعد تأخره في الشوط الأول بهدفي زياد الصحفي بالخطأ في مرماه وروبن كوايسون.

والتقطت كاميرا المباراة كوزمين وهو يجري نحو زياد الصحفي وقفز فوقه وقام باحتضانه ومواساته ورفع روحه المعنوية عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية.

لقطة رائعة لاحتفال كوزمين مدرب #الاتحاد مع زياد الصحفي بعد نهاية مباراة #الاتحاد_الاتفاق 😍 الصحفي كان قد سجل في مرماه بالخطأ

pic.twitter.com/w2kdhA2dP7 — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

وانتفض الاتحاد في آخر 19 دقيقة ليعوض تأخره بهدفين ويفوز 3-2 على ضيفه الاتفاق ويبتعد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأنهى الاتفاق الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما لاعب الاتحاد، زياد الصحفي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 29 وروبين كايسون في الدقيقة 41.

وقلص البديل هارون كمارا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 71 وأكمل الاتحاد انتفاضته المذهلة بهدفين في أربع دقائق عبر الصحفي وكمارا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة متقدما بثلاث نقاط على ضمك ثاني الترتيب، والذي خاض 14 مباراة وأربع نقاط على الشباب.

واعتقد المدافع المصري أحمد حجازي أنه منح التقدم للاتحاد في الدقيقة 16 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومنح الصحفي التقدم للفريق الضيف عندما لم يلحظ ابتعاد زميله الحارس مارسيلو جروهي عن مرماه ليستلم تمريرته لكنه مررها باتجاه المرمى لتستقر في الشباك في الدقيقة 29.

وأهدر عبد الله المالكي فرصة إدراك التعادل للاتحاد بعد تمريرة من رومارينيو إذ سدد خارج مرمى رايس مبولحي من مدى قريب.

وأنقذ غروهي مرماه من هدف آخر من تسديدة كوايسون من داخل منطقة الجزاء لكنه لم يستطع تكرار الأمر أمام تسديدة اللاعب السويدي من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من وليد أزارو ليتأزم موقف الاتحاد.

وضغط الاتحاد بعد الاستراحة وانتظر حتى الدقيقة 71 ليمر فهد المولد من الناحية اليمنى ويرسل تمريرة عرضية حولها كمارا داخل الشباك.

وعوض الصحفي الخطأ الفادح الذي تسبب في اهتزاز شباكه وقفز أعلى من الحارس مبولحي ليقابل تمريرة برونو هنريكي من ركلة حرة بضربة رأس في الشباك ليدرك التعادل في الدقيقة 82 وذهب للاعتذار لجماهير الاتحاد.

وبعد ثلاث دقائق خطف كمارا الفوز لفريق المدرب كوزمين كونترا بشق الأنفس ليكمل انتفاضة مذهلة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 29 نقطة ليعزز صدارته وبفارق 4 نقاط عن وصيفه الشباب الذي سيواجه التعاون يوم الإثنين في ختام المرحلة.

وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتا.