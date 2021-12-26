عبدالرزاق حمدالله يدعم الاتحاد ضد الاتفاق من المدرجات (فيديو)

تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي الجديد، في مباراة فريقه ضد الاتفاق، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر عبد الرزاق، بجانب أحمد عصام كعكي، نائب رئيس الاتحاد، على مدرجات الجوهرة المشعة.

والتقطت الكاميرات التلفزيونية ”حمدالله“ وهو يجلس على المدرجات، حيث هتفت له جماهير نادي الاتحاد.

ووقع عبدالرزاق حمدالله عقده الرسمي مع نادي الاتحاد، أمس السبت، بعد ساعات قصيرة من وصوله إلى جدة.

وفسخ ”حمدالله“ عقده مع نادي النصر السعودي بالتراضي، في الشهر الماضي، لينضم للاتحاد في صفقة انتقال حر.

ونشر ”حمد الله“ صورة عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وهو يرتدي قميص فريقه الجديد الاتحاد بالرقم 99، وكتب: ”لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك“ للمشاركة مع الفريق.

وكان النصر، أعلن في بيان رسمي، الشهر الماضي، أنه فسخ عقد المهاجم المغربي ”بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا“، مشددًا على احتفاظه ”بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على (فسخ العقد) أمام الجهات القضائية المختصة“.

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يذكر أن حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي، في موسم 2018-2019، بتسجيله 35 هدفًا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، كان قد انضم للنصر، في صيف 2018، قادمًا من نادي الريان القطري.

وشارك ”حمد الله“ في 6 مباريات مع نادي النصر السعودي، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم وسجل 3 أهداف، قبل انضمامه لنادي الاتحاد.

ويتصدر نادي الاتحاد السعودي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الثاني، لكن ”العميد“ له مباراتان مؤجلتان.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك عقب فوزه المثير أمام مضيفه الفتح 3-2، وانتصاره على الطائي بهدف نظيف في آخر جولاته بالدوري.