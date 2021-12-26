ترتيب الدوري السعودي: النصر يتخطى الحزم ويرتقي إلى المركز الرابع

واصل النصر مسلسل انتصاراته في الدوري السعودي، وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه على ضيفه الحزم 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح خالد الغنام التسجيل للنصر عند الدقيقة 14 بعدما أكمل تمريرة زميله الكاميروني فنسنت أبو بكر في شباك الضيوف.
وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه، وتمكن مهاجمه الكاميروني أبو بكر من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52.
ورد الحزم سريعًا وتحديدًا عند الدقيقة 57 حينما سجّل لاعبه تياغو هدف تقليص الفارق.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.
وظل الحزم في موقعه ورصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز الأخير.
نهاية مباراة 🔚👏
#النصر_الحزم لقاء شهد الكثير من الفرص بين الفريقين 🤝✋ ولكن الفوز كان من نصيب #العالمي بهدفين لهدف 💛🟡💪
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— إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021
الطائي يقلب الطاولة على الفيصلي
وفي مباراة أخرى قلب فريق الطائي تأخره بهدف أمام ضيفه الفيصلي إلى فوز 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم الفيصلي بهدف سجله جوليو تافاريس في الدقيقة التاسعة، وتعادل الطائي بهدف سجله كنوليدغ موسونا.
وفي الشوط الثاني سجل عبدالعزيز الحرابي الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل موسونا الهدف الثاني له، والثالث للطائي، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز 12.