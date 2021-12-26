عدنان جستنيه: جارديم يعمل بتوازن لمرحلة أهم

دافع الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، عن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال السعودي، في ظل الانتقادات التي طالته أخيرا، وكان آخرها عقب خسارة ”الزعيم“، يوم السبت، أمام الفتح (3-2) في إطار مواجهات الدوري السعودي.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم الـ23 من نوفمبر الماضي، لم يحقق الهلال أي فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر مِن فريقي النصر والفتح.

وقال عدنان جستنيه، في تغريدة عبر حسابه الموثق، على تويتر ”أحترم طموحات جماهير الهلال بس خلوكم واقعيين في نفس الوقت منطقيين، ماذا تتوقعون من فريق يقاتل ويحارب في أكثر من جبهة محقق البطولات، لاعبوه شاركوا بلا انقطاع في أكثر من بطولة مع النادي والمنتخب وأمامه مشاركة عالمية، لا تلوموا مدربا يعمل بتوازن لمرحلة أهم تتوافق مع لياقة لاعبين تتوزع حبة حبة“.

احترم طموحات جماهير الهلال بس خلوكم واقعين في نفس الوقت منطقين،ايش تتوقعوا من فريق يقاتل ويحارب في اكثرمن جبهة محقق البطولات،لاعبوه شاركوا بلا انقطاع في اكثر من بطولة مع النادي والمنتخب وامامه مشاركة عالمية،لاتلوموا مدرب يعمل بتوازن لمرحلة اهم تتوافق مع لياقة لاعبين تتوزع حبة حبة — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) December 25, 2021

ويلمح جستنيه إلى مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

الهلال بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح مرشحًا ليرتفع إلى 8 نقاط في حال فوز ”العميد“، اليوم الأحد، على الاتفاق.

هل هذا هو الوقت المناسب لإقالة جارديم من تدريب نادي الهلال؟ https://t.co/4n89buWfjb pic.twitter.com/vG70d6cSxC — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

تصريحات جارديم

وقال ليوناردو جارديم، إنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه 3-2 أمام الفتح في دوري المحترفين السعودي.

وكان المغربي مراد باتنا أحرز هدفين ثانيهما هو هدف الفوز من ركلة جزاء وصنع هدفا آخر ليفوز الفتح رغم غياب أكثر من ستة لاعبين للإيقاف والإصابة بفيروس كورونا.

وتقدم الهلال عبر أندريه كاريلو بعد 12 دقيقة لكن بعد أربع دقائق أدرك باتنا التعادل للفريق الضيف.

ومنح سفيان بن دبكة التقدم للفتح في الدقيقة الـ71 غير أن بافتيمبي غوميز أدرك التعادل في الدقيقة الـ75.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة ”الهزيمة حدثت لسببين، الأول أننا خسرنا العديد من المواجهات الفردية في الدفاع.

”السبب الثاني هو أننا صنعنا العديد من الفرص لكننا أهدرناها وتألق حارس الفتح (مكسيم كوفال)“.

وأردف ”في كرة القدم المدرب هو المسؤول عن الخسارة في أي دولة في العالم والأمر ليس استثناء هنا في السعودية“.

وتابع ”صنعنا الفرص ولم نستغلها وتسببنا في ركلة جزاء والمدرب هو من وضع اللاعبين في التشكيلة“.