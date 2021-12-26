هل هذا هو الوقت المناسب لإقالة جارديم من تدريب نادي الهلال؟

أثارت خسارة نادي الهلال السعودي أمام نظيره الفتح، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، غضب جمهور ”الزعيم“ مطالبين بإقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

كما حمله العديد من النقاد الرياضيين الأسباب وراء سوء مستوى الفريق في الفترة الماضية.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم الـ23 من نوفمبر الماضي، لم يحقق الهلال أي فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر من فريقي النصر والفتح.

وفاز الهلال في 5 مباريات بآخر 13 لقاء بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي وليد علي، في تصريحات تلفزيونية ”كإدارة وشعبية الهلال أنا مطالب بالنتائج وتقديم مستوى جيد لأني أجلب أفضل لاعبين محترفين، وللأسف اللاعبون المحليون أمثال سلمان الفرج استهلكوا كثيرا، وسالم الدوسري مصاب بسبب مجهود بدني عال، يجب إراحة اللاعبين وعمل مداورة لأن الدوري يحتاج للنفس الطويل“.

وأضاف ”روح التنافس قتلها المدرب جارديم، وأفضل مثال أمامنا هو مانشستر سيتي ينافس لأنه يعمل مداورة بين لاعبيه المهمين، وبالطبع الآن هو الوقت المناسب لإقالة جارديم“.

وأشار الناقد عيد الثقيل ”حان الوقت لإدارة فهد بن نافل أن تفكر في استمرار جارديم من عدمه، خاصة بعدما اتضح أنه لم يعد لديه شيء يقدمه، لو استمر حتى نهاية الموسم سنخسر الكثير في ظل المنافسة بين البطولات الحالية“.

عيد الثقيل: حان الوقت لإدارة #الهلال أن تفكر في استمرار "جارديم" من عدمه، خاصة بعدما اتضح أنه لم يعد لديه شيء يقدمه #كورة_روتانا #الهلال_الفتح pic.twitter.com/SM8C1y2ds8 — برنامج كورة (@korarotana) December 25, 2021

وأكمل ”يجب إقالة جارديم فورا، والفرصة الآن أفضل لإدارة الهلال قبل اقتراب الاستحقاقات الكبرى، لأن مستوى الهلال غير مقنع حاليا، المدرب لديه اختراعات كثيرة، وواضح أن علاقته فاترة مع اللاعبين، وتصريحات المدرب تقول إنه يلقي الحمل على اللاعبين ولا يتصدر المسؤولية“.

بينما أوضح الناقد طارق كيال، في معرض تحليله لأزمة ”الزعيم“: ”الهلال أساسا بعد الآسيوية فقد الهيبة، كان الفريق في الملعب له هيبة أمام أي فريق، ولكن لاحظنا أنه فقد هيبته وأصبحت أغلب الفرق تتجرأ عليه بعدما كان يحاصر الفرق على ملعبها، لكن الآن نرى أخطاء كثيرة ومساحات شاسعة واللاعبين مرتبكين داخل أرضية الملعب، أصبح الفريق مع جارديم عشوائيا ولا نفهم تغييراته، لا يوجد نظام أو طريقة واضحة يسير عليها، هو معتمد على أن لديه نجوما وهم سينهون المباراة“.

وتابع ”الهلال أمام الفتح فعلا أضاع العديد من الفرص، ولكن لاعبي الفتح كان بينهم تفاهم ويجدون الحلول عكس الهلال لا يجد الحلول، الحل الوحيد هو سلمان الفرج وهو الذي يحرك الفريق وفي غيابه أصبحت الاجتهادات فردية ولا يوجد جماعية، لا يوجد رغبة أو تكتيك مدرب، والفتح كان نازل يقاتل“.

وبسؤاله ”هل هذا هو الوقت المناسب لإقالة جارديم؟“، شدد كيال ”أرى أنه من الأفضل أن تجلس إدارة الهلال مع جارديم؛ إذ من الصعب إيجاد مدير فني جيد آخر في نصف الموسم، كل المدربين مرتبطون بعقود، والهلال داخل على كأس العالم للأندية وصعب تغيير نهج المدرب، يجب الجلوس مع المدرب لإعادة طريقة اللعب التي يجيدها الفريق، وأنا لا أؤمن بالتدوير واللاعبون يحصلون على راحات متتالية ولا يوجد ضغط مباريات مع التوقف بسبب كأس العرب“.

طارق كيال: أرى الأفضل أن تجلس إدارة الهلال مع #جارديم؛ لأنه من الصعب إيجاد مدير فني جيد آخر في نصف الموسم#كورة_روتانا #الهلال_الفتح pic.twitter.com/80zzL3UsiO — برنامج كورة (@korarotana) December 25, 2021

فيما قال سلطان اللحياني، قائد الوحدة السابق، إن جارديم، هو سبب أداء الهلال السيئ، مؤيدا إقالته بالفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد ”الأرقام توضح أن الهلال أكثر الفرق بالدوري إهدارا للفرص المحققة، وعلى مستوى التسجيل فهو سابع الأندية تسجيلا“.

واستطرد ”فشل جارديم في إدارة المباراة، وتحية خاصة للمدرب الفتحاوي يانيك فيريرا الذي تغلب على الظروف والغيابات وتعامل بشكل مثالي وتفوق فنيا وبالنتيجة، واعتماد الفتح على الضغط العالي مع السرعة في المرتدات، أساس مستوى الهلال السيئ هو المدرب جارديم، وأنا مع إقالته من منصبه“.

واتفق الناقد غرم العمري مع مطالبات إقالة جارديم، قائلا ”جارديم لن يقدم شيئا مع الهلال ويجب إقالته، وهو مهما كان كبيرا فهو غير قادر على إيصال فكره للاعبين“.

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

الهلال بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح مرشحًا ليرتفع إلى 8 نقاط حال فوز ”العميد“، اليوم الأحد، على الاتفاق.