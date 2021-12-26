مدرب نادي الاتحاد يطالب المعد البدني بوضع برنامج خاص لعبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية أول طلب وجهه الروماني كوزمين كونترا، مدرب نادي الاتحاد السعودي، للمغربي عبدالرزاق حمدالله، أحدث المنضمين لصفوف ”العميد“.

ووقع عبدالرزاق حمدالله عقده الرسمي مع نادي الاتحاد، أمس السبت، بعد ساعات قصيرة من وصوله إلى جدة.

ونشر حساب الاتحاد على ”تويتر“ صور حمدالله، وهو يوقع عقده الجديد برفقة أحمد كعكي نائب رئيس النادي، على أن يرتدي القميص رقم 99، استعدادا لتسجيله رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.

وفسخ حمدالله عقده مع نادي النصر السعودي بالتراضي في الشهر الماضي، لينضم للاتحاد في صفقة انتقال حر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن كونترا ”وجه تعليمات إلى المعد البدني بوضع برنامج خاص لعبدالرزاق حمدالله، بعد إعلان إدارة النادي التعاقد معه بشكل رسمي“.

كوزمين كونترا يستقبل حمدالله 💛 pic.twitter.com/2mg2YTNmTr — ITTI MANIA (@IttiMania) December 25, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الروماني ناتشو مارتينيز، المعد البدني، سيتولى مهمة تجهيز حمدالله، إلى جانب الإسباني إيفان دياز، مساعد المعد البدني، بهدف قياس اللياقة البدنية له، وعمل اختبارات لياقية وقياسية“.

ونشر حمدالله صورتين بقميص فريقه الجديد الاتحاد بالرقم 99 عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، وكتب: ”لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك“.

كما رحب عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق، بحمدالله، بتغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: ”نوّرتنا بالزاف“، وأعاد تغريدة الحساب الرسمي للنادي.

ومن المقرر أن يحضر حمدالله في ملعب الجوهرة المشعة، اليوم الأحد، لمساندة الاتحاد أمام نادي الاتفاق، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد عبدالرازق حمدالله صاحب الـ31 عامًا من أفضل مهاجمي الدوري السعودي في المواسم الأخيرة.

وشارك حمد الله في 6 مباريات مع نادي النصر السعودي، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم وسجل 3 أهداف، قبل انضمامه لنادي الاتحاد.

ويتصدر نادي الاتحاد السعودي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الثاني، لكن ”العميد“ له مباراتان مؤجلتان.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك عقب فوزه المثير أمام مضيفه الفتح 3-2، وانتصاره على الطائي بهدف نظيف في آخر جولاته بالدوري.