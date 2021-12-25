ماثيوس بيريرا يضع إعجابا على هدف الفتح الثاني في شباك الهلال

قام البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم نادي الهلال، بتصرف غريب عقب مباراة ناديه ضد الفتح، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

ووضع بيريرا علامة إعجاب فيديو الهدف الثاني الذي أحرزه الجزائري سفيان بن دبكة، نجم الفتح، في شباك الهلال، والذي نشره الحساب الرسمي للدوري السعودي على ”تويتر“، ولكن يبدو أن اللاعب أدرك الخطأ سريعا حيث قام بعد ذلك بإزالة الإعجاب.

وتلقى الهلال بطل آسيا الخسارة الثانية على التوالي في الدوري أمام الفتح بنتيجة (3-2)، يوم السبت، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة من 13 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي يواجه الاتفاق غدا الأحد.

وكشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، أنه عاقب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق بالغياب عن مباريات الزعيم لمدة 10 أيام.

شال اللايك 😂 pic.twitter.com/JGqjblqqzv — O M A R (@OMAR_ALHARTHl) December 25, 2021

وكان بيريرا قد دخل في مشادة كلامية مع جارديم، خلال مباراة الزعيم أمام النصر يوم الخميس قبل الماضي في دوري المحترفين، وذلك أثناء استبداله في ديربي الرياض.

وقال جارديم بعد الخسارة أمام الفتح: “بيريرا معاقب لمدة 10 أيام، سيعود لتدريبات الفريق بعد غد”.

وأضاف: ”الهزيمة حدثت لسببين، الأول أننا خسرنا العديد من المواجهات الفردية في الدفاع، السبب الثاني هو أننا صنعنا العديد من الفرص لكننا أهدرناها وتألق حارس الفتح (مكسيم كوفال)“.

وأردف: ”في كرة القدم المدرب هو المسؤول عن الخسارة في أي دولة في العالم، والأمر ليس استثناء هنا في السعودية“.

وأشار: ”صنعنا الفرص ولم نستغلها وتسببنا في ركلة جزاء، والمدرب هو من وضع اللاعبين في التشكيلة“.

وكان المغربي مراد باتنا أحرز هدفين ثانيهما هو هدف الفوز من ركلة جزاء، وصنع هدفا آخر، ليفوز الفتح رغم غياب أكثر من ستة لاعبين للإيقاف والإصابة بفيروس كورونا.

وتقدم الهلال عبر أندريه كاريلو بعد 12 دقيقة، لكن بعد أربع دقائق أدرك باتنا التعادل للفريق الضيف.

ومنح سفيان بن دبكة التقدم للفتح في الدقيقة 71، غير أن بافتيمبي غوميز أدرك التعادل في الدقيقة 75.

وحصل باتنا على ركلة جزاء نفذها بنجاح ليرفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن.