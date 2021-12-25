مطالبات بإقالة جارديم مدرب الهلال بعد الخسارة أمام الفتح

صبت جماهير نادي الهلال جام غضبها على مدرب فريقها البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد مواصلة الفريق نزيف النقاط وخسارته، يوم السبت، أمام الفتح، في الدوري السعودي.

ورددت الجماهير هتافات ضد المدرب في المدرجات وطالبت برحيله، وقالت الجماهير: (“ جارديم OUT.. جارديم OUT“.

🎥 لحظة ترديد الجماهير:

جارديم اوت.. جارديم اوت. pic.twitter.com/2onylclz3S — اخبار الهلال (@hilalstuff) December 25, 2021

ولم يتمكن الهلال من تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات بدوري المحترفين، وتحديدًا منذ 51 يومًا، حيث تعادل مع أبها (1-1)، والفيحاء (0-0)، ثم خسر أمام النصر (0-2)، والفتح (2-3).

وفي مباراة اليوم، أحرز مراد باتنا هدفين ثانيهما من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية، وصنع هدفا، ليمنح الفتح الفوز 3-2 على مضيفه الهلال بطل آسيا، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

تقدم الهلال عبر أندريه كارييو بعد 12 دقيقة، لكن بعد أربع دقائق أدرك باتنا التعادل للفريق الضيف.

ومنح سفيان بن دبكة التقدم للفتح في الدقيقة 71، غير أن بافتيمبي جوميز أدرك التعادل في الدقيقة 75.

وحصل باتنا على ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليرفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن.

وبقي الهلال في المركز الرابع وله 21 نقطة من 13 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن الاتحاد الذي يلعب ضد الاتفاق غدا الأحد.

ووصلت الكرة إلى كارييو داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة على يسار الحارس مكسيم كوفال.

ومن ركلة ركنية فشل دفاع الهلال في إبعاد الكرة لتصطدم بالقائم وتتهيأ أمام باتنا ليضعها في المرمى بسهولة.

واكتفى الهلال بمحاولات بعيدة المدى في الشوط الأول، وبعد الاستراحة بعشر دقائق أهدر صالح الشهري فرصة من مدى قريب بعد ركلة ركنية.

ومر باتنا من الناحية اليمنى وسدد كرة أبعدها عبد الله المعيوف ببراعة إلى ركنية.

وعاد الشهري ليهدر فرصة بغرابة من مدى قريب، وأطاح لوسيانو فيتو بكرة خارج الملعب رغم أنه كان يجب عليه التمرير.

وأرسل باتنا تمريرة عرضية إلى بن دبكة الذي سددها خلفية على يسار المعيوف حارس الهلال.

وأدرك البديل غوميز التعادل للهلال عندما أرسل محمد القحطاني تمريرة عرضية خرج كوفال لإمساكها، لكنها سقطت من يده لتصل إلى اللاعب الفرنسي الذي وضعها بضربة رأس في الشباك.

وانطلق باتنا في الناحية اليمنى وراوغ القحطاني ثم مصعب الجوير، ليسقط اللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وطلب حكم الفيديو المساعد من الحكم مشاهدة اللعبة، ليحتسب ركلة جزاء، سددها باتنا على طريقة ”بانينكا“ في منتصف المرمى.