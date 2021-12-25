سفيان بن دبكة يحتفل على طريقة تاليسكا بعد هدفه الرائع في مباراة الفتح والهلال (فيديو)

احتفل الجزائري سفيان بن دبكة، نجم نادي الفتح، على طريقة البرازيلي تاليسكا، نجم النصر، بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وسقط الهلال أمام ضيفه الفتح بنتيجة (2-3)، مساء اليوم السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022.

وبتلك الخسارة تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وعند الدقيقة 71 أرسل سفيان بن دبكة مقصية جميلة اكتفى عبدالله المعيوف حارس الهلال بمشاهدتها، معلنة تقدم الفتح بالهدف الثاني بعد عرضية جميلة من مراد باتنا.

هدددددف!⚽️

د71' الهدف الثاني لـ #الفتح عن طريق سفيان بن دبكه الهلال 1 × 2 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/qJeRPkwbLM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

وقام بن دبكة بالذهاب للكاميرات للاحتفال على طريقة تاليسكا نجم النصر، الذي قاد فريقه للفوز على الهلال في المباراة الماضية بالدوري السعودي، ليقوم بالاحتفال بوضع يديه فوق عينيه وكأنه يبحث عن منافس لفريقه.

تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق البيروفي كاريلو عند الدقيقة 12، قبل أن يعدل مراد باتنا النتيجة بعد 4 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

التعادل الإيجابي استمر بين الفريقين حتى الدقيقة 71، حيث سجل سفيان بن دبكة هدف التقدم للضيوف، رد عليه الفرنسي بافيتيمبي جوميز بهدف التعادل عند الدقيقة 71، وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفتح، ترجمها المغربي مراد باتنا هدفاً ثالثاً، منح فريقه نقاط المباراة.

ويحل الفريق الهلالي حامل لقب البطولة ضيفاً على نظيره الفيصلي في الجولة 15، الجمعة المقبلة، فيما يستضيف الفتح النصر في الجولة ذاتها، السبت.

ورفع الفتح رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.