ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يواصل إهدار النقاط ويسقط أمام الفتح

سقط نادي الهلال في فخ الهزيمة أمام نظيره الفتح، بنتيجة (2-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي.

وجاء هدف الهلال الأول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، عن طريق كاريلو، الذي تلقى الكرة على حدود منطقة جزاء الفتح ليصوبها قوية بيمناه في الشباك.

هدددددف!⚽️

د12' الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق كاريلو الهلال 1 × 0 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/YDwvuRdx62 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

ولكن مراد باتنا لم يهنئ الهلاليين بفرحة الهدف الأول، ليسجل التعادل سريعا مع الدقيقة 16، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى أحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء ليقابلها باتنا في الشباك.

هدددددف!⚽️ د16' هدف التعادل لـ #الفتح عن طريق مراد باتنا الهلال 1 × 1 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/yCCUolistm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

وفي الدقيقة 71 نجح سفيان بن دبكه في إضافة الهدف الثاني لفريق الفتح بعد تلقيه عرضية متقنة ليسددها بركلة مزدوجة بشكل رائع.

هدددددف!⚽️

د71' الهدف الثاني لـ #الفتح عن طريق سفيان بن دبكه الهلال 1 × 2 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/qJeRPkwbLM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

ولكن في الدقيقة 75 نجم غوميز في إدراك التعادل للهلال مستغلا خطأ فادحا من حارس الفتح الذي فشل في الإمساك بالكرة لتسقط للاعب الفرنسي الذي يسكنها بدورها الشباك.

هدددددف!⚽️

د75' هدف التعادل لـ #الهلال عن طريق غوميز الهلال 2 × 2 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/H0dqsh8MqI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفتح لينبري لها مراد باتنا، ليسجلها في الشباك الهلالية مع الدقيقة 87 على طريقة ”بانينكا“ معلنا عن الهدف الثالث لفريقه.

هدددددف!⚽️

د87' الهدف الثالث لـ #الفتح عن طريق مراد باتنه الهلال 2 × 3 الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/8DSbJ5Vqzy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

بهذه النتيجة، يتوقف رصيد الهلال عند 21 نقطة جمعها من 13 مباراة، ليحتل المركز الرابع، بينما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثامن.

وسعى الهلال لتحقيق الفوز، وتجاوز آثار الخسارة 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر، يوم 16 ديسمبر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوي السعودي، لكنه واصل إهدار النقاط.

ويحل الهلال ضيفا على الفيصلي في المباراة المقبلة التي تقام يوم الجمعة 31 ديسمبر، بينما يواجه الفتح نظيره النصر، يوم السبت 1 يناير.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والفتح في مختلف المسابقات، فاز الزعيم في 7 مواجهات، في حين فاز الفتح مرة وحيدة، وتعادلا مرتين.

وكان الهلال قد فاز 2/0 على الرائد، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلعب مع النصر، في حين ودع الفتح البطولة من دور لـ16 بعد الخسارة 2/3 أمام الاتحاد في مباراة مثيرة ودرامية.

* ضمك يتعثر

وأهدر ضمك فرصة التقدم إلى الصدارة عندما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه الباطن المتعثر.

وتقدم ضمك بعد ربع ساعة بهدف ريناتو شافيز بالخطأ في مرماه وبدا الفريق في طريقه للانفراد بالصدارة مؤقتا.

لكن فابيو أبرو أدرك التعادل للباطن قبل دقيقتين من النهاية.

وبتعادله الثاني على التوالي ارتفع رصيد ضمك إلى 26 نقطة مثل الاتحاد لكن من 14 مباراة مقابل 12 للمتصدر.

ويحتل الباطن المركز 13 فوق منطقة الهبوط مباشرة برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل الفيحاء بدون أهداف مع أبها ليظل في المركز السادس وله 20 نقطة متقدما بخمس نقاط على ضيفه صاحب المركز 12.