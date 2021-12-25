أول ظهور لعبدالرزاق حمدالله بقميص نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات نادي الاتحاد السعودي، بعد وصوله إلى جدة، يوم السبت، وقرر اللاعب التوجه للنادي مباشرة والانخراط في التدريبات.

وتداول جمهور نادي الاتحاد عدة فيديوهات تظهر تواجد حمدالله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد ويقوم العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا القميص يحمل رقم 99.

ما تشاهده حقيقة وليست احلام العصر ! pic.twitter.com/noL2u7qVB2 — ITTI MANIA (@IttiMania) December 25, 2021

ووصل ظهر اليوم السبت حمدالله إلى جدة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إجازة قضاها هناك.

وحرص عدد من جماهير اتحاد جدة على استقبال حمدالله، في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ورفض نجم النصر السابق الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيًا بالتوقيع على قميص الاتحاد لبعض الجماهير، والتقاط الصور معهم.

#حمدالله_اتحادي

عبدالرزاق حمدالله برفقة فهد المولد والاستعداد للتدريب مع الفريق بعد قليل pic.twitter.com/hCiADLi2lt — Marwan☆🌷 (@Sdf347512431) December 25, 2021

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على ”تويتر“، مقطع فيديو قصيرا لحمد الله يظهر فيه فور وصوله، ووجه خلاله كلمة قصيرة لجماهير العميد، قائلا: ”ننتظركم بكرة إن شاء الله“.

ومن المقرر أن يتواجد حمدالله في ملعب الجوهرة المشعة، غدا الأحد، لمساندة فريقه الجديد أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

ويُنتظر أن تسجل إدارة اتحاد جدة اللاعب المغربي، فور فتح باب القيد الشتوي للمحترفين، يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان نادي الاتحاد، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ 31 عاماً، قميص ثاني فريق له في السعودية.

وبعد رحلة مع نادي النصر نال خلالها 3 بطولات، وسجل فيها أكثر من 100 هدف، انتهت مسيرة اللاعب المغربي مع ”العالمي“ في الـ23 من نوفمبر 2021 بإعلان ناديه إنهاء علاقته به، ليختار فريق الاتحاد بعد ذلك ليكون محطته الجديدة.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018، ليشارك معه في 108 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

وطلبت جماهير نادي الاتحاد السعودي، التي استقبلت حمدالله، بإعادة الاتحاد، إلى منصات التتويج، من جديد.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي، كما نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.