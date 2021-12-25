رياضة

رفض تأجيل مباراة الفتح ضد الهلال في الدوري السعودي
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2021 8:01 GMT
تاريخ التحديث: 25 ديسمبر 2021 8:25 GMT

رفض تأجيل مباراة الفتح ضد الهلال في الدوري السعودي

في آخر 10 مباريات بين الهلال والفتح في مختلف المسابقات فاز الزعيم في 7 مواجهات في حين فاز الفتح مرة وحيدة وتعادلا مرتين.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن نادي الفتح تقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن الفتح طلب تأجيل مباراته مع الهلال، بسبب إصابات كورونا بين لاعبيه، لكن تم رفض طلبه.

وكان الفتح قد أعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين لاعبيه بعد تأكد إصابة إيفان سانتيني، وتوفيق بوحيمد، ليرتفع عدد الإصابات بالفريق إلى 6 حالات، بعد إصابة مروان سعدان، وقاسم لاجامي، وحسن الحبيب، وصالح النشمي، وسيغيبون جميعًا عن مواجهة الهلال.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح، اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

ولم يرد أي تعليق من الفتح أو الهلال عن رفض تأجيل المباراة، وأعلن الفريقان عن المواجهة بينهما عبر حسابي الفريقين على موقع ”تويتر“.

ولا يبدو الهلال أفضل حالًا بكثير من الفتح، حيث سيفقد الزعيم محمد كنو، وعبدالله عطيف، وناصر الدوسري، وسلمان الفرج للإصابة.

وحصد الهلال 21 نقطة من 12 مباراة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضًا، في حين لعب الفتح 12 مباراة كذلك حصد فيها 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز، وتجاوز آثار الخسارة 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر، يوم 16 ديسمبر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوي السعودي.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والفتح في مختلف المسابقات، فاز الزعيم في 7 مواجهات، في حين فاز الفتح مرة وحيدة، وتعادلا مرتين.

وكان الهلال قد فاز 2/0 على الرائد، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلعب مع النصر، في حين ودع الفتح البطولة من دور لـ16 بعد الخسارة 2/3 أمام الاتحاد في مباراة مثيرة ودرامية.

محمد البريك حتى 2025
وكان نادي الهلال، قد أعلن، أمس الجمعة، تمديد تعاقده مع محمد البريك، حتى 2025.

وكشف الهلال أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع البريك لتجديد عقده لمدة 3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى العام 2025.

واحتفى نادي الهلال بتجديد عقد البريك، ونشر فيديو له عبر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“، وكتب: ”كبير آسيا هنا“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play