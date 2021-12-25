رفض تأجيل مباراة الفتح ضد الهلال في الدوري السعودي

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن نادي الفتح تقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن الفتح طلب تأجيل مباراته مع الهلال، بسبب إصابات كورونا بين لاعبيه، لكن تم رفض طلبه.

🚨| إصابتين جديدة بفيروس كورونا ( إيفان سانتيني,توفيق بوحيمد) ليرتفع عدد الإصابات بالفريق إلى ٦ حالات . https://t.co/gD32ea7S56 pic.twitter.com/scsRLotKbA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 24, 2021

وكان الفتح قد أعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين لاعبيه بعد تأكد إصابة إيفان سانتيني، وتوفيق بوحيمد، ليرتفع عدد الإصابات بالفريق إلى 6 حالات، بعد إصابة مروان سعدان، وقاسم لاجامي، وحسن الحبيب، وصالح النشمي، وسيغيبون جميعًا عن مواجهة الهلال.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح، اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

ولم يرد أي تعليق من الفتح أو الهلال عن رفض تأجيل المباراة، وأعلن الفريقان عن المواجهة بينهما عبر حسابي الفريقين على موقع ”تويتر“.

ولا يبدو الهلال أفضل حالًا بكثير من الفتح، حيث سيفقد الزعيم محمد كنو، وعبدالله عطيف، وناصر الدوسري، وسلمان الفرج للإصابة.

وحصد الهلال 21 نقطة من 12 مباراة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضًا، في حين لعب الفتح 12 مباراة كذلك حصد فيها 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز، وتجاوز آثار الخسارة 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر، يوم 16 ديسمبر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوي السعودي.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والفتح في مختلف المسابقات، فاز الزعيم في 7 مواجهات، في حين فاز الفتح مرة وحيدة، وتعادلا مرتين.

رسميًا.. الهلال يمدد تعاقده مع محمد البريك حتى 2025 https://t.co/O4ckWqbGBQ pic.twitter.com/FSOpfV3tob — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وكان الهلال قد فاز 2/0 على الرائد، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلعب مع النصر، في حين ودع الفتح البطولة من دور لـ16 بعد الخسارة 2/3 أمام الاتحاد في مباراة مثيرة ودرامية.

محمد البريك حتى 2025

وكان نادي الهلال، قد أعلن، أمس الجمعة، تمديد تعاقده مع محمد البريك، حتى 2025.

"الكفاءة المالية" تعلن التزامات أندية الدوري السعودي.. ومهلة حتى 26 يناير للتسديد https://t.co/F7gCSYW73l pic.twitter.com/kAv03Upz0R — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وكشف الهلال أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع البريك لتجديد عقده لمدة 3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى العام 2025.

واحتفى نادي الهلال بتجديد عقد البريك، ونشر فيديو له عبر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“، وكتب: ”كبير آسيا هنا“.