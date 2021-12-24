وليد الفراج: كأس العالم سيأتي إلى السعودية

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج إن المملكة العربية السعودية تستضيف كأس العالم في أقرب فرصة ممكنة.

وجاءت تصريحات الفراج تعقيبًا على كلام غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي أكد فيها أن هناك 3 دول عربية تمتلك القدرة على استضافة كأس العالم في السنوات المقبلة، وعلى رأسها السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022 بعد نحو عام من الآن، كأول دول عربية تنظم البطولة الأكبر في كرة القدم.

وأكد الفراج في تصريحات تلفزيونية أن رؤية المملكة (2030) تتماشى مع تصريحات رئيس الفيفا بأن السعودية مؤهلة لاستضافة المونديال.

وأوضح: ”هناك تغيرات في المملكة من مشاريع واستثمارات ورؤية 2030، كما أن السعودية نظمت كأس آسيا وعددًا من البطولات والفعاليات، وأستشعر بأن بطولة كأس العالم ستأتي إلى السعودية“.

يذكر أن إنفانتينو قال في تصريحات إعلامية، إن الدول العربية قادرة على استضافة المونديال في الفترة المقبلة“.

وأضاف: ”الجمهور العربي متعطش لكرة القدم وشغفها، وهو يستحق الأفضل، وهناك أكثر من دولة قادرة على استضافة كأس العالم“.

وتابع: ”مصر التي نظمت كأس أمم أفريقيا قادرة على استضافة المونديال، وكذلك السعودية، وأيضًا المغرب الذي تقدم فيما مضى بملف الاستضافة“.

ويؤمن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه يحظى بدعم الأغلبية لخطته لإقامة كأس العالم كل عامين، بعد إبلاغ قادة اللعبة بأن هذا التحول سيزيد الإيرادات الإضافية للاتحاد بقيمة 4.4 مليار دولار.

وعقد الفيفا ”قمة عالمية“ لرؤساء الاتحادات الوطنية لمناقشة المقترح بزيادة تكرار نسخ كأس العالم لتنظم البطولة كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

وكانت البيانات المالية ضمن دراسة جدوى شاملة قدمها الفيفا، اليوم الإثنين، وهي مؤلفة من 700 صفحة.

وواجه المقترح معارضة من أندية أوروبية ومسابقات الدوري الكبرى واليويفا، الذي هدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بمقاطعة أي بطولة إضافية.

الفيفا يبلغ الاتحادات الوطنية بإقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2026 https://t.co/PAejT7vHYz pic.twitter.com/GVoqNH0rQj — إرم سبورت (@EremSports) October 19, 2021

ولم تتم الدعوة حتى الآن للتصويت على الخطة، لكن إنفانتينو قال إن الغالبية تؤيد الفكرة لكنها تحتاج للتعامل معها كجزء من خطة إصلاح أوسع لجدول المباريات الدولية.

وبالنظر إلى المعارضة التي يواجهها تنظيم كأس العالم كل عامين، والتي أعرب عنها أصحاب المصلحة المؤثرون، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز وأكبر اتحادين قاريين، فإن الفيفا يبحث عن خيارات أخرى.