رسميًا.. الهلال يمدد تعاقده مع محمد البريك حتى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع محمد البريك، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وكشف نادي الهلال أن الإدارة توصلت لاتفاق مع البريك لتجديد عقده لمدة 3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025.

واحتفى نادي الهلال بتجديد عقد البريك، ونشر فيديو له عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، وعلق عليه قائلا: ”كبير آسيا هنا“.

ولعب البريك مع أكاديمية شباب الهلال، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، ولكن تمت إعارته لنادي الرائد في نفس العام.

وتُوج البريك مع الهلال بـ 4 بطولات للدوري السعودي، وبطولتين لكأس خادم الحرمين، ودوري أبطال آسيا.

ولعب محمد البريك مع المنتخب السعودي 27 مباراة رسمية، وشارك في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيصلي يوم الخميس 6 يناير 2022 على استاد الملك فهد الدولي في كأس السوبر السعودي 2021.

ويلعب الهلال مباراة كأس السوبر السعودي بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، في حين يشارك الفيصلي في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في حين نال الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 3/2 على التعاون في المباراة النهائية في مايو الماضي، وهو اللقب الوحيد للفيصلي في البطولة.

يشار إلى أن الهلال خسر 0/3 أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2020، علما أن النصر حقق اللقب مرتين عامي 2019 و2020، وهو عدد ألقاب الهلال وجاءا عامي 2015 و2018، مقابل لقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

وسيلتقي الهلال والفيصلي مرتين في أسبوع، حيث يتواجهان يوم الجمعة 31 ديسمبر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ثم يوم 6 يناير في كأس السوبر السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الزعيم 21 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 21 مباراة أيضًا، في حين يملك النصر 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.