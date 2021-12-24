"الكفاءة المالية" تعلن التزامات أندية الدوري السعودي.. ومهلة حتى 26 يناير للتسديد

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بيان رسمي، كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية مجموع دين الأندية السعودية، التي وصلت إلى 298 مليون ريال سعودي.

وجاء النادي الأهلي السعودي على رأس القائمة بالتزامات وصلت إلى 75 مليون ريال سعودي، ثم الشباب في المركز الثاني بـ“43 مليون ريال سعودي“.

وحل نادي الاتحاد في المركز الثالث بمبلغ التزامات وصل إلى 39 مليونا، وخلفه النصر ”34 مليون ريال“.

وفي المركز الخامس يأتي نادي الباطن برصيد التزامات ”21 مليونا“، الهلال سادسًا بـ 16 مليون ريال.

ويعد الفتح الفريق الوحيد الذي لم تسجل ضده أي التزامات مالية.

وحددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية يوم 26 يناير المقبل آخر موعد للتسديد.

يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمّنت شرط استخراج شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، بشكل رسمي في الفقرة 1 و2 من البند الثامن من لائحتها.

ووفقًا لتعميم صادر، أفادت اللجنة بالتعديلات على الفقرة، والتي نصت على أنه يجب على الأندية في حال رغبتها تسجيل لاعبين جدد الالتزام بتقديم شهادة سارية المفعول تثبت كفاءة النادي المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 صادرة من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، وذلك لأندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى.

وأضاف التعميم أنه يجب أن تلتزم أندية الدرجة الثانية بتقديم صورة طبق الأصل عن كشف تحويل رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين ومديري الاحتراف مباشرة إلى حساباتهم الشخصية لدى البنوك، يغطي الفترة ما بين بداية يونيو 2021 إلى نهاية نوفمبر 2021، مع تعبئة النموذج الخاص بذلك، إضافة إلى إرسال ما يثبت الزيادة أو الحسم من الأجر الشهري حال تمت الموافقة على ذلك مسبقًا.