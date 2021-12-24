إيغالو مهاجم الشباب السعودي يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يستهدف ضم أوديون إيغالو مهاجم فريق الشباب السعودي.

ونجح صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على أسهم نيوكاسل يونايتد بشكل رسمي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع نيوكاسل يونايتد بقيادة المُلاك الجدد إلى إبرام صفقات عديدة والتعاقد مع لاعبين ذوي مستوي عالٍ؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، والمنافسة على الألقاب على المدى البعيد.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن نيوكاسل مهاجم مانشستر يونايتد السابق وواتفورد، والذي ينشط الآن في المملكة العربية السعودية مع الشباب، ضمن قائمة الأهداف المحتملة للنادي في الانتقالات الشتوية.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن نيوكاسل يعمل بجد على قائمة الأهداف قبل فترة الانتقالات؛ وأبرز هذه الملفات هو إنهاء التعاقد مع أوديون إيغالو، الذي يلعب حاليًا في المملكة العربية السعودية مع الشباب.

وسبق لأوديون إيغالو اللعب في إنجلترا مع واتفورد ومانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن نادي الشباب سأل إيغالو بشكل غير رسمي عما إذا كان مهتمًا إذا تفاوض نيوكاسل معه أم لا.

ونقلت ”سكاي سبورتس“ عن مصدر مقرب من اللاعب أنه سيفكر بجدية في هذه الخطوة إذا تم الاتصال به من جانب نيوكاسل.

إيغالو هو الهداف المشترك في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد تسعة أهداف.

وانتقل النيجيري إلى نادي الشباب السعودي من شنغهاي شينهوا الصيني، بعد انتهاء صفقة إعارته في أولد ترافورد في وقت سابق من هذا العام.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في الشباب في صيف عام 2023.

وسجل إيغالو 40 هدفًا في 100 مباراة مع واتفورد بين 2014 و2017، وسجل خمسة أهداف في 23 مباراة مع يونايتد خلال فترة العام التي قضاها في النادي بين يناير 2020 ويناير 2021.

ويملك نيوكاسل يونايتد المال لإجراء تعاقدات مهمة في فترة الانتقالات الشتوية بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه على الفريق، لكن الإدارة لا ترغب في صرف الأموال على أي لاعب دون فائدة، رغم وضعية الفريق الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصراعه من أجل البقاء، حيث يحتل المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وتواجه إدارة نيوكاسل يونايتد مشكلة عدم رغبة أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مساعدة الفريق؛ بسبب صفقة استحواذ السعودية، وترفض أغلبها بيع لاعبيها للفريق، ولذلك فهو يقدم عروضا مالية كبيرة في محاولة لإغرائها بالتخلي عن اللاعبين.

ويخشى كبار الدوري الإنجليزي من منافسة قادمة لفريق نيوكاسل يونايتد بعد استحواذ السعودية وتوفره على أموال كبيرة في سوق الانتقالات، ولذلك يعتبرون أن نزوله لدوري البطولة الإنجليزي يؤخر ثورة الفريق لعدة سنوات.