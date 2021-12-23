تعليق مثير من بتال القوس عن اقتراب عبدالرحمن العبيد لاعب النصر من الهلال

علق الإعلامي السعودي بتال القوس على أنباء اقتراب عبدالرحمن العبيد لاعب نادي النصر من الانتقال إلى منافسه الهلال.

وكتب بتال القوس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تقول الأخبار المتواترة إن عبد الرحمن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده وقع للهلال، إن صحت الأنباء.. جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبا نصراويا غير مهم ولم يجدد له النصر.. وغير مطلوب بقاؤه جماهيريا.. صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيا.. ومخزونهما الفني حاليا“.

تقول الاخبار المتواترة إن عبد الرحمن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده وقع للهلال. إن صحت الانباء.. جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبا نصراويا غير مهم ولم يجدد له النصر.. وغير مطلوب بقاءه جماهيريا.. صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيا.. ومخزونهما الفني حاليا — بتال القوس (@battalalgoos) December 23, 2021

وكان الصحفي أحمد العجلان، من صحيفة ”الجزيرة“، قد كتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يلتحق النجم عبدالرحمن العبيد بتدريبات فريقه الجديد الهلال بعد منتصف شهر يناير المقبل، حيث ينتهي عقده مع النصر، ليبدأ عقده الممتد إلى 3 أعوام مع الهلال، ومن المنتظر أن يعلن الهلال عن الصفقة التي تمت رسميًا خلال الأيام المقبلة“.

في سياق متصل، وبحسب مصادر مقربة من النصر، فإن إدارة النادي قدمت عرضًا للاعب عبدالله الخيبري براتب سنوي يبلغ 5.2 مليون ريال، لتجديد العقد بين الطرفين وهو ما رفضه اللاعب.

في حين عرض الهلال على الخيبري 6 ملايين ريال، حيث تسعى الإدارة إلى التعاقد مع لاعب محور تخوفًا من رحيل الكولومبي غوستافو كويلار.

نادي الهلال يقترب من التعاقد مع عبدالرحمن العبيد لاعب النصر https://t.co/ynoosB0bFm pic.twitter.com/N2n0WMc6mb — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر يوم 14 فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنهما تواجها يوم الخميس الماضي وفاز النصر 2/0 في الدوري السعودي للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

وسبق أن أطاح الهلال بمنافسه النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما تغلب عليه 2/1 في نصف النهائي، قبل أن ينال اللقب للمرة الرابعة في مسيرته بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

وكان هذا اللقب الرابع للهلال في دوري أبطال آسيا، في حين لم يسبق للنصر أن توج بلقب دوري أبطال آسيا من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الزعيم 21 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 21 مباراة أيضًا، في حين يملك النصر 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.