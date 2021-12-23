الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الحكم الهولندي داني ماكيلي سيدير مباراة نادي الهلال مع منافسه الفيصلي في كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيصلي يوم الخميس 6 يناير 2022 على استاد الملك فهد الدولي في كأس السوبر السعودي 2021.

وبحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن داني ماكيلي هو من سيدير المباراة.

ووفقا لحساب الاتحاد السعودي على موقع ”تويتر“، فإن ماكيلي حكم دولي منذ عام 2011، حيث أدار مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومباريات في كأس أمم أوروبا 2020، ودوري أبطال أوروبا منذ 2014، وفي الدوري الأوروبي منذ 2012.

ويلعب الهلال مباراة كأس السوبر السعودي بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، في حين يشارك الفيصلي في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في حين نال الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 3/2 على التعاون في المباراة النهائية في مايو الماضي.، وهو اللقب الوحيد للفصلي في البطولة.

يشار إلى ان الهلال خسر 0/3 أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2020، علما أن النصر حقق اللقب مرتين عامي 2019 و2020، وهو عدد ألقاب الهلال وجاءا عامي 2015 و2018، مقابل لقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

وسيلتقي الهلال والفيصلي مرتين في أسبوع، حيث يتواجهان يوم الجمعة 31 ديسمبر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ثم يوم 6 يناير في كأس السوبر السعودي.

وسبق أن لعب الهلال والفيصلي 29 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الهلال الفوز في 22 منها، وتعادلا 7 مرات، فاز الهلال في واحدة منها بركلات الترجيح، ولم يسبق للفيصلي الفوز على الهلال.

وكان أبرز نتائج الهلال على الفيصلي الفوز 5/1 و4/0