نادي الهلال يقترب من التعاقد مع عبدالرحمن العبيد لاعب النصر

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت بعرضين لاثنين من لاعبي منافسه التقليدي النصر لضمهما خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي أحمد العجلان، من صحيفة ”الجزيرة“، فإن لاعب النصر الذي يريد الهلال التعاقد معه هو عبدالرحمن العبيد، وأشار إلى أن اللاعب سيلتحق بتدريبات الهلال بعد مُنتصف شهر يناير 2022، وبعقد يمتد إلى 3 أعوام.

تقرير: جارديم يبلغ إدارة الهلال برغبته في عدم استمرار ماثيوس بيريرا https://t.co/tYLAVCT0am pic.twitter.com/B5kCqIZ4vF — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

واللاعب الثاني هو عبدالله الخيبري لاعب المحور والذي رفض العقد المقدم له من نادي النصر للتجديد.

وكتب العجلان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يلتحق النجم عبدالرحمن العبيد بتدريبات فريقه الجديد الهلال بعد منتصف شهر يناير المقبل، حيث ينتهي عقده مع النصر، ليبدأ عقده الممتد إلى 3 أعوام مع الهلال، ومن المنتظر أن يعلن الهلال عن الصفقة التي تمت رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مصادر قريبة من النصر، فإن إدارة النادي قدمت عرضًا للاعب براتب سنوي يبلغ 5.2 مليون ريال، وهو ما رفضه اللاعب.

تقرير: كويلار يسعى للرحيل عن نادي الهلال من أجل كأس العالم 2022 https://t.co/R0F3Bgo4GP pic.twitter.com/Wjh4wH1Rpp — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وقالت المصادر إن الهلال عرض على الخيبري 6 ملايين ريال، حيث تسعى الإدارة إلى التعاقد مع لاعب محور تخوفًا من رحيل الكولومبي غوستافو كويلار.

وبات مستقبل كويلار معلقًا في الهواء رغم أنه كان أحد أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب الكولومبي.

ولم يتبقَ سوى أقل من عام واحد على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، ولا يزال المنتخب الكولومبي يخوض معركة التأهل، حيث يسعى اللاعبون إلى الحصول على فرصة للمشاركة في البطولة الأبرز في العالم.

فييتو نجم نادي الهلال السعودي على رادار فالنسيا https://t.co/2Z4q4nI3UD pic.twitter.com/PHINOG4y2I — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

ولذلك يفكر كويلار البالغ من العمر 29 عامًا، في الرحيل عن الهلال حتى يحظى بفرصة أكبر لدخول تشكيلة كولومبيا في مونديال قطر العام المقبل.

وكشف الصحفي الكولومبي فيليبي سييرا، عبر حسابه على ”تويتر“، أن كويلار لديه خيارات متاحة بالفعل في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصحفي إن كويلار يسعى إلى الرحيل عن الهلال السعودي، ولديه عرض من فالنسيا الإسباني، وآخر من غلطة سراي التركي الذي يسعى للتعاقد معه على سبيل الإعارة.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الزعيم 21 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 21 مباراة أيضًا، في حين يملك النصر 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.